«В России прекрасная футбольная атмосфера»: легенда «Реала» о городах ЧМ-2018, шансах сборной Испании и финале ЛЧ

Бывший игрок сборной Испании по футболу Мичел Сальгадо принял участие в открытии Парка футбола в Казани. Экс-защитник «Сельты» и мадридского «Реала» рассказал RT, чем ему понравилась столица Татарстана, как он поддерживает связь с бывшими одноклубниками из России и какое преимущество у российской сборной на домашнем чемпионате мира.

— Какие у вас ожидания от чемпионата мира по футболу 2018 года, до которого остаётся уже меньше месяца?

— Этот чемпионат будет прекрасным для болельщиков, потому что на нём будут выступать примерно равные по силе команды. В одной только Европе я вижу три сборных с очень хорошим балансом сил внутри них. Я говорю об Испании и Германии, в составе которых есть чемпионы мира и молодые игроки очень высокого уровня. Третья команда — это Франция. В Южной Америке есть Бразилия и Аргентина, две великие футбольные державы. Бразилия — самая сильная сборная, в ней наилучшим образом уравновешены силы защиты и нападения.

Так что я думаю, что чемпионат будет зрелищным, бороться за титул будут примерно равные по уровню сборные. Конечно же, к финалу нас будет ждать какой-нибудь сюрприз. Возможно, его преподнесёт сборная Бельгии. Это одна из тех сборных, от которых я ожидаю многого в силу индивидуального мастерства её игроков. Надеюсь, тренеры Роберто Мартинес и Тьерри Анри смогут объединить всё в одной команде.

— Чемпионат мира в Бразилии стал для Испании кошмаром. Что нужно улучшить, чтобы мундиаль в России стал для неё более удачным?

— Это был не кошмар, а неожиданность. Не считаю, что был повод для пессимизма. Когда мы приехали в Бразилию, главным вопросом было, сможет ли Испания снова стать чемпионом мира. Такая ответственность очень утомляет в моральном плане. Мы выиграли три крупных турнира подряд, чего до нас не удавалось никому. Это требовало невероятных моральных сил и возлагало на нас огромную ответственность. Если проанализировать нашу игру с Нидерландами, мы не должны были проиграть со счётом 5:1. Мы контролировали всю игру. Ещё немного — и счёт стал бы 2:0, но мы проиграли борьбу один на один у ворот, и во время второй атаки перед уходом на перерыв нам забили мяч.

Этот момент стал решающим для Испании. Тот проигрыш очень огорчил нас, ведь всё могло бы сложиться иначе. Мы не вышли из группы, и поэтому наше выступление восприняли как кошмар. Но на том чемпионате мира было много того, что стоило сохранить. В сборной остались Серхио Бускетс, Серхио Рамос, Жерар Пике, Жорди Альба. Половина футболистов, которые играли в Бразилии, поедут и в Россию вместе с новыми игроками высочайшего уровня, такими как Марко Асенсио, Иско, Давид Де Хеа.

Новая сборная мне очень нравится. Много новизны привнёс в команду новый тренер. Конечно, моим любимым наставником останется Висенте Дель Боске, но он и сам понимал, что пришло время завершить карьеру. Хулен Лопетеги привнёс новые идеи, новую энергию, это молодой тренер. Это ещё один плюс в копилку сборной Испании.

— Мы находимся в Казани, в одном из самых знаковых городов России, который также будет принимать чемпионат мира. Как вы оцениваете уровень подготовки города?

— Я принимал участие в открытии нового парка, который привлечет много болельщиков. Для тех, кто не сможет попасть на стадион, в этом парке установлены большие экраны, где покажут футбольные матчи. Всё это создаст в России прекрасную футбольную атмосферу. Я помню, как чемпионат мира в Германии стал для меня фестивалем красок, когда со всего света приезжали люди, чтобы поддержать свою сборную. Теперь то же самое пройдёт в России.

Я был на «Казань Арене», мне понравился этот стадион. У него есть вся необходимая инфраструктура для фанатов. Он расположен обособленно, но в тоже время близко к центру города. Как игрок могу сказать, что звук на стадионе мощный, игровое поле прекрасное, необходимых размеров. Для меня Казань — один из городов, где можно будет насладиться футболом, так же как в Санкт-Петербурге и Москве. Единственное сомнение у меня вызывают гостиницы и владение английским языком. Но, наверное, такая же ситуация во всей России.

— Это не первый ваш визит в Россию. Что-то изменилось с тех пор, как вы сыграли со «Спартаком» в 2000 году на «Лужниках»?

— С тех пор произошли большие изменения. Москва изменилась колоссально, как и Россия в целом. Теперь это намного более открытая страна, более европейская. Культура и менталитет русских людей отличается, ведь Россия — это Восточная Европа. Однако она с каждым разом становится всё более похожей на нас.

— Вы приедете в Россию на чемпионат мира?

— Разумеется, мне бы очень хотелось побывать в Санкт-Петербурге. Мне его советовал Александр Мостовой, который сам родом оттуда. Говорят, что Санкт-Петербург — город, обязательный к посещению, так что я очень хочу там побывать.

— Какой состав сборной Испании более сильный — тот, который выиграл три турнира шесть лет назад, или нынешний?

— Нам только предстоит увидеть и оценить текущий состав. Нельзя сравнивать эти два состава, поскольку первый выиграл два чемпионата Европы и один мундиаль, в то время как нынешний только начинает играть. Вообще я бы сказал, что сейчас в Испании смесь прежнего и нынешнего поколения. В сборную вносились постепенные изменения, при этом стиль игры остаётся прежним.

— Как оцените группу, в которой предстоит играть Испании?

— Это одна из сложнейших групп. В первом матче мы играем против Португалии, действующего чемпиона Европы. Криштиану Роналду может поменять ситуацию на поле за считанные минуты. Это оказывает дополнительное давление. Испания и Португалия являются фаворитами, но в случае проигрыша в первом матче предстоит провести две сложные игры против Ирана и Марокко. Я знаком с данными командами, поскольку живу в арабской стране. Тренер иранцев Карлуш Кейруш тренировал «Реал», а сейчас много лет работает в Иране и отлично знает своё дело. У него сильная и сплоченная команда, против которой будет сложно одержать победу. Сборную Марокко также возглавляет европейский тренер. В квалификации эта команда проявила себя обороноспособной, не пропустила ни одного мяч. Все матчи будут сложными для Испании.

— Сборная России будет иметь какие-то преимущества на домашнем чемпионате мира?

— Это сложный вопрос. Россия не играла в отборочных матчах, поэтому сложно оценить уровень команды на данный момент. Есть большая разница между товарищескими матчами и отборочными. Реальное преимущество России заключается в том, что никто по-настоящему не может оценить её уровень на данный момент.

— Вы поддерживаете отношения с Валерием Карпиным и Александром Мостовым, которые играли в Испании?

— Конечно. Я общался с Карпиным три дня назад по вопросам телевидения. Он сейчас находится в «Ростове» и пока не знает, останется ли там. Мы с ним увидимся во время чемпионата мира. Мостовой тоже будет работать, поэтому мы все будем поддерживать связь, смотреть матчи и вспоминать старые времена в «Сельте».

— Вам больше нравится принимать участие в чемпионате мира в качестве игрока или комментатора? Что для Вас более волнительно?

— Это две разные вещи. Ничто не сравнится с тем, когда ты выходишь на поле и получаешь удовольствие от матча.

— В скольких чемпионатах мира вы принимали участие в общей сложности — и в качестве игрока, и в качестве спортивного комментатора?

— Я играл в трёх отборочных турнирах к чемпионатам мира, но только в одном финальном, потому что один раз я получил травму, а в другой я уже играл на молодёжном чемпионата Европы. В двух чемпионатах мира я участвовал в качестве спортивного комментатора. Всего выходит пять мундиалей.

— Какой из них больше всего вам запомнился?

— Конечно, тот, в котором я играл, — чемпионат мира в Германии в 2006 году. А уже потом главным был мундиаль 2010 года, когда сборная Испании впервые стала чемпионом.

— Вы помните свои эмоции после финального матча с Нидерландами?

— Конечно! Мне кажется, любой испанец прекрасно помнит, где он находился в тот момент, когда Андрес Иньеста забил победный мяч. Я в тот момент комментировал матч по радио, но находился у себя дома. Это было настоящее ликование, всеобщее веселье.

— Кто станет лучшим на предстоящем чемпионате: Криштиану Роналду, Лионель Месси или Мохаммед Салах?

— Я делаю ставку на Месси и Роналду. Посмотрим, в какой форме будет Неймар. Он приедет отдохнувшим, с новыми силами. Салах тоже может стать ярким сюрпризом в арабском духе. Думаю, это хорошая новость для футбола.

— Близится финал Лиги чемпионов. Ожидали ли вы, что в нём встретятся «Реал» и «Ливерпуль»?

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— Я играл в «Реале» в течение десяти с половиной лет. Эту команду никогда нельзя списывать со счетов, ставить её ниже любой другой. «Реал» способен справиться с чем угодно, у этого клуба особый характер, характер победителя. Это лучший клуб в истории футбола. Попадание «Ливерпуля» в финал не такой уж и сюрприз. Все ждали, что его обыграет «Манчестер Сити», но эта команда не показывала ничего особенного и у неё нет родословной. У «Ливерпуля» гораздо более богатая история в Лиге чемпионов, чем у «Сити», поэтому это вполне заслуженный финалист Лиги чемпионов.

— Каков ваш прогноз на финал?

— Это будет абсолютно открытый финал. У обеих команд похожий стиль игры: динамичная техника, взрывной характер, быстрые перемещения без мяча. Будет зрелищная игра для любителей футбола. Конечно же, победителем как всегда будет «Реал»!

— Вы живёте в ОАЭ после завершения карьеры. Расскажите, как так произошло?

— Я ушёл из футбола после трёх замечательных лет в АПЛ. Мне очень хотелось получить этот опыт после ухода из «Реала». Поскольку я хорошо знал Дубай и у меня там много друзей, мне одновременно предложили работу на телевидении и открыть детскую футбольную академию. Мне очень нравится там жить. Я делаю футбольное реалити-шоу, езжу по всем арабским странам, открываю новые таланты и немного помогаю развивать футбол в таких странах, как Сирия, Палестина, Марокко, Египет. Сейчас я активно занимаюсь обучением новых футболистов и выступаю в роли посла ФИФА и УЕФА. Возможно, в ближайшее время вы увидите меня в роли тренера.