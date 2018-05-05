Бывший игрок сборной Испании Сальгадо открыл Парк футбола в Казани

В Казани открылся Парк чемпионата мира по футболу 2018 года.

Об этом сообщает РИА Новости.

В церемонии открытия принял участие бывший футболист мадридского «Реала» и сборной Испании Мичел Сальгадо.

Парк футбола в Казани расположен рядом со стадионом «Центральный».

«Чемпионат мира — это выдающееся событие для любого футболиста. Это невероятный опыт. Для России это тоже огромный опыт, она будет хозяйкой турнира. Для вашей команды это будет особенный чемпионат», — сказал Сальгадо.

Ранее сообщалось, что в Казани пройдут спектакли в честь ЧМ-2018.