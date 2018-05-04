В Казани пройдут спектакли в честь ЧМ-2018
Например, в театре имени Качалова покажут постановки по мотивам зарубежной и отечественной классики — «Укрощение строптивой», «Глумов», «Женитьба» и «Дядюшкин сон».
В Татарском государственном театре оперы и балета имени Джалиля проведут международный фестиваль «Шаляпин. Нуриев. Казань», в котором примут участие приглашённые звёзды из Италии, Армении, Грузии и с Украины.
Кроме того, в театре имени Камала запланированы показы 11 национальных спектаклей.
Ещё десять постановок представят в Татарском государственном театре драмы и комедии имени Тинчурина.
Ранее «ПолитЭксперт» сообщал, что бесплатные трамваи запустят для болельщиков ЧМ-2018 в Екатеринбурге.