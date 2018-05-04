В Казани пройдут спектакли в честь ЧМ-2018

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В Казани пройдут спектакли, приуроченные к чемпионату мира по футболу 2018 года, сообщает «Реальное время» со ссылкой на Министерство культуры Татарстана.

Например, в театре имени Качалова покажут постановки по мотивам зарубежной и отечественной классики — «Укрощение строптивой», «Глумов», «Женитьба» и «Дядюшкин сон».

В Татарском государственном театре оперы и балета имени Джалиля проведут международный фестиваль «Шаляпин. Нуриев. Казань», в котором примут участие приглашённые звёзды из Италии, Армении, Грузии и с Украины.

Кроме того, в театре имени Камала запланированы показы 11 национальных спектаклей.

Ещё десять постановок представят в Татарском государственном театре драмы и комедии имени Тинчурина.

Ранее «ПолитЭксперт» сообщал, что бесплатные трамваи запустят для болельщиков ЧМ-2018 в Екатеринбурге.

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