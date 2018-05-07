Стал известен главный судья финала Лиги чемпионов по футболу

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опубликовал список арбитров, которые обслужат финальные матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Бригада судей из Сербии во главе с Милорадом Мажичем будет работать на матче «Ливерпуль» — «Реал», который пройдёт в Киеве 26 мая. Ассистировать главному арбитру будут Милован Ристич и Далибор Джурджевич, резервным судьёй назначен француз Клеман Тюрпен, сообщает пресс-служба УЕФА.

Голландец Бьорн Куйперс обслужит финал Лиги Европы между испанским «Атлетико» и французским «Марселем», который состоится в Лионе 16 мая. Помогать ему будут Сандер ван Рокель и Эрвин Зейнстра, резервным судьёй назначен поляк Шимон Марциняк.

Ранее УЕФА на своём официальном сайте назвал английский клуб «Ливерпуль» победителем Лиги чемпионов сезона-2017/18.