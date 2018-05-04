СМИ: УЕФА заранее назвал победителем «Ливерпуль» победителем Лиги чемпионов

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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на своём официальном сайте назвал английский клуб «Ливерпуль» победителем Лиги чемпионов сезона-2017/18.

За три недели до финального матча УЕФА в разделе «История турнира» опубликовал баннер с надписью о том, что обладателем титула в сезоне-2017/18 является английский клуб, сообщает The Sun.

Финальный матч Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Реал» (Мадрид) пройдёт 26 мая в Киеве.

Ранее полузащитник «Ливерпуля» Мохаммед Салах высказал мнение, что финал Лиги чемпионов с мадридским «Реалом» не будет личным противостоянием между ним и Криштиану Роналду. 

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