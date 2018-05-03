Салах о финале Лиги чемпионов: это не будет матчем между мной и Роналду

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Полузащитник «Ливерпуля» Мохамед Салах высказал мнение, что финал Лиги чемпионов с мадридским «Реалом» не будет личным противостоянием между ним и Криштиану Роналду.

«Это не будет финал между Мохамедом Салахом и Криштиану Роналду. Я играю за отличный клуб с хорошими игроками», — приводит слова Салаха SportsMole.

Он отметил, что выход в финал Лиги чемпионов — это заслуга всей команды.

«Я не смог бы сделать это в одиночку. Когда мы забиваем гол, это означает, что мы все выполнили свою работу хорошо. Когда мы пропускаем, это означает, что всем нам нужно работать лучше», — добавил египтянин.

Финальный матч Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Реал» состоится 26 мая в Киеве.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» установил рекорд результативности в одном розыгрыше ЛЧ, превзойдя достижение «Барселоны».

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