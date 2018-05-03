Салах о финале Лиги чемпионов: это не будет матчем между мной и Роналду
«Это не будет финал между Мохамедом Салахом и Криштиану Роналду. Я играю за отличный клуб с хорошими игроками», — приводит слова Салаха SportsMole.
Он отметил, что выход в финал Лиги чемпионов — это заслуга всей команды.
«Я не смог бы сделать это в одиночку. Когда мы забиваем гол, это означает, что мы все выполнили свою работу хорошо. Когда мы пропускаем, это означает, что всем нам нужно работать лучше», — добавил египтянин.
Финальный матч Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Реал» состоится 26 мая в Киеве.
Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» установил рекорд результативности в одном розыгрыше ЛЧ, превзойдя достижение «Барселоны».