«Ливерпуль» установил рекорд результативности в одном розыгрыше ЛЧ, превзойдя достижение «Барселоны»

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Забив два мяча в ответном полуфинальном поединке Лиги чемпионов с итальянской «Ромой», проигранном со счётом 2:4, английский «Ливерпуль» установил рекорд результативности турнира в отдельно взятом сезоне.

Об этом сообщает официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

В 14 поединках текущего розыгрыша ЛЧ футболисты «Ливерпуля» забили в общей сложности 46 мячей. Предыдущее достижение принадлежало испанской «Барселоне», в сезоне 1999/2000 45 раз поразившей ворота своих соперников на международной арене.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» проиграл «Роме», но пробился в финал Лиги чемпионов.

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