«Ливерпуль» установил рекорд результативности в одном розыгрыше ЛЧ, превзойдя достижение «Барселоны»
Об этом сообщает официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
В 14 поединках текущего розыгрыша ЛЧ футболисты «Ливерпуля» забили в общей сложности 46 мячей. Предыдущее достижение принадлежало испанской «Барселоне», в сезоне 1999/2000 45 раз поразившей ворота своих соперников на международной арене.
Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» проиграл «Роме», но пробился в финал Лиги чемпионов.