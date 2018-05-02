«Ливерпуль» проиграл «Роме», но пробился в финал футбольной Лиги чемпионов

В ответном полуфинальном матче футбольной Лиги чемпионов итальянская «Рома» на своём поле обыграла английский «Ливерпуль» со счётом 4:2.

Забитыми мячами в составе победителей отметились форвард Эдин Джеко и полузащитник Раджа Наингголан, оформивший дубль. Кроме того, полузащитник «Ливерпуля» Джеймс Милнер поразил ворота своей команды.

У проигравших отличились голами нападающий Садио Мане и полузащитник Жоржиньо Вейналдум.

Этот результат позволил «Ливерпулю» победить «Рому» по сумме двух матчей со счётом 7:6 и выйти в финал Лиги чемпионов. За трофей подопечные Юргена Клоппа поспорят с испанским «Реалом».

Ранее сообщалось, что болельщик «Ливерпуля» подвергся нападению в Риме накануне поединка Лиги чемпионов с «Ромой».