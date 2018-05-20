Кафу: Неймар поедет на ЧМ с обязательством доказать, что произошедшее в 2014 году было случайностью

Бывший защитник сборной Бразилии по футболу Кафу поделился ожиданиями от выступления национальной команды на чемпионате мира 2018 года в России.

«Неймар поедет на чемпионат мира с обязательством доказать, что произошедшее в 2014 году было случайностью. Думаю, его травма уже в прошлом. Ему нужно было отдохнуть и очистить голову», — приводит слова Кафу Mundo Deportivo.

В четвертьфинале чемпионата мира 2014 года с Колумбией Неймар получил травму, не смотря на это команда пробилась в полуфинал, где проиграла Бразилии со счётом 7:1, а в матче за третье место — голландцам со счётом 3:0.

Ранее сообщалось, что Неймар включён в итоговую заявку сборной Бразилии на ЧМ-2018 по футболу.