Опубликована итоговая заявка сборной Бразилии на ЧМ-2018 по футболу

Главный тренер сборной Бразилии по футболу Тите объявил заявку национальной команды на чемпионат мира 2018 года в России.

Нападающий французского «Пари Сен-Жермен» Неймар, пропустивший несколько месяцев из-за травмы, попал в итоговый список, обнародованный в Twitter Конфедерации футбола Бразилии (CBF). Всего в заявке значатся 23 игрока:

— вратари: Алисон, Касио, Эдерсон;

— защитники: Данило, Педро Жеромел, Филипе Луис, Маркиньос, Марсело, Миранда, Тьяго Силва, Фагнер;

— полузащитники: Ренато Аугусто, Виллиан, Каземиро, Филиппе Коутиньо, Паулиньо, Фернандиньо, Фред;

— нападающие: Габриэл Жезус, Дуглас Коста, Неймар, Тайсон, Роберто Фирмино.

Подопечные Тите являются представителями группы Е на ЧМ-2018, их соперниками станут команды Швейцарии, Коста-Рики и Сербии.

Ранее тренерский штаб сборной Аргентины во главе с Хорхе Сампаоли обнародовал расширенную заявку команды на мундиаль.