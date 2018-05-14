Футболист «Зенита» Паредес вошёл в расширенную заявку сборной Аргентины на ЧМ-2018

Тренерский штаб сборной Аргентины во главе с Хорхе Сампаоли обнародовал расширенную заявку национальной команды на чемпионат мира 2018 года, который пройдёт в России.

В список игроков попал полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Леандро Паредес, сообщается в Twitter Ассоциации футбола Аргентины. Всего в заявке значатся 35 футболистов:

— вратари: Серхио Ромеро, Вильфредо Кабальеро, Науэль Гусман, Франко Армани;

— защитники: Габриэль Меркадо, Эдуардо Сальвио , Хавьер Маскерано, Николас Отаменди, Херман Пеццелья, Федерико Фасио, Маркос Рохо, Рамиро Фунес Мори, Николас Тальяфико, Маркос Акунья , Кристиан Ансальди;

— полузащитники: Эвер Банега, Родриго Батталья, Лукас Биглия, Анхель Ди Мария, Мануэль Лансини, Джовани Ло Чельсо, Максимилиано Меса, Леандро Паредес, Гвидо Писарро, Энцо Перес, Кристиан Павон, Пабло Перес, Адриан Сентурион;

— нападающие: Пауло Дибала, Гонсало Игуаин, Мауро Икарди, Лаутаро Мартинес, Лионель Месси, Диего Перотти.

Ранее сообщалось, что три игрока из РФПЛ попали в предварительную заявку сборной Ирана на ЧМ-2018.