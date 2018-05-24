Балет, «Очи чёрные» и Дэдпул: как мировые телеканалы привлекают аудиторию к ЧМ по футболу в России

До начала чемпионата мира по футболу в России остаётся чуть больше трёх недель. Мировые телекомпании в преддверии турнира активно рекламируют трансляции мундиаля. Одни ролики выстроены вокруг известных стереотипов о России, другие рассказывают трогательные истории о футболе. Как аудиторию привлекают к экранам телевизоров — в обзоре RT.

В трёхминутном ролике Первого канала футбол перекликается с балетом — самым русским из искусств. Рядом с примами Большого театра оказываются звёзды мирового футбола, в частности Криштиану Роналду. Выход на сцену — словно матч, а эмоции зрителей и болельщиков — единое целое.

Испаноязычный американский канал Telemundo напомнил зрителям, что смотреть матчи чемпионата придётся в 6 утра по местному времени. Но это не пугает героев ролика — множество мальчишек и девчонок в футболках с именами кумиров ждут мундиаль. Они готовы ночь напролёт гонять мяч, а с первыми лучами солнца все вместе собираться у телевизора.

В ролике британской BBC ткацкий станок создаёт полотно, на котором разворачиваются знаковые сюжеты из истории чемпионата мира по футболу. Звуковым сопровождением служат песня «Очи чёрные» и возгласы британских телекомментаторов.

Авторы ролика иронизируют над английскими болельщиками — в видео собраны такие неловкие для них моменты, как «Рука бога» Диего Марадоны, незасчитанный гол Фрэнка Лэмпарда в ворота сборной Германии и грозные исландцы, которые выбили Англию с Евро-2016.

Нашлось место и удару Зинедина Зидана головой в финале мундиаля-1998, и чемпионскому голу Марио Гётце. В финале из-под газона «Лужников» на фоне куполов Собора Василия Блаженного появляются Харри Кейн, Андрес Иньеста и Неймар. А в самом конце зрителям напомнили, что чемпионат мира — ещё один из эпизодов противостояния Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

Другая британская телекомпания ITV в своём ролике практически никак не показала связь чемпионата мира с Россией — только в конце на пару секунд появляются «Лужники» в цветах триколора. Создатели вложили в ролик мысль о том, что нужно забыть всё, что происходило в футболе раньше — и ту же «Руку бога», и победу Англии на чемпионате мира — 1966. Всё, что будет иметь значение, начнётся только 14 июня 2018 года.

Только футбол будет иметь значение этим летом. Об этом снят и рекламный ролик американской компании FOX. В нём показано, как мир будет сходить с ума из-за чемпионата мира в России — баскетболисты начнут чеканить мяч ногами, пилоты будут отвлекаться на трансляции во время перелётов, а болельщики станут завтракать пивом, ведь американцам придётся смотреть матчи ранним утром.

В ролике мелькнули футболист Дэвид Бэкхем и герой Вселенной Marvel Дэдпул, который жалеет, что рядом с ним не сидит Уэйн Руни, а также боксёр Майк Тайсон — он отпустил колкость в адрес Луиса Суареса, укусившего соперника на прошлом мундиале.

Мексиканские телекомпании решили по максимуму использовать стереотипы о России. Канал Televisa выпустил серию видео, на которых журналисты отправляются в холодную заснеженную Россию, наивно полагая, что именно такая погода будет в стране во время мундиаля.

В одном из эпизодов корреспонденты гуляют по парку и встречают красивую девушку в шапке-ушанке. Один из ведущих набирается смелости подойти к ней и успевает поцеловать её в щёку, прежде чем к ним подбегает спутник девушки с двумя морожеными и с русским акцентом говорит «Добро пожаловать в Россию!»

В другой раз команда Televisa мёрзнет у Патриаршего моста в Москве в ожидании автобуса, который довезёт телевизионщиков до Красной площади.

От многочисленных российских стереотипов в ролике TV Azteca, выпущенном ещё в 2014 году, рябит в глазах. Тост «На здоровье!», валенки, матрёшки, яйца Фаберже, памятник Ленину и даже Владимир Путин — всем этим мексиканские журналисты стараются привлечь внимание к своим репортажам.

Французский канал TF1 выбрал более спокойный вариант рекламной кампании. В его ролике в основном мелькают французские футболисты и самые яркие моменты из истории футбола. О том, что турнир пройдёт в России, напоминает только логотип турнира, показанный в самом конце.

Вещающий на всю Латинскую Америку канал DirecTV привлёк к рекламе чемпионата мира известного тренера Хосепа Гвардиолу. Пока он пламенно рассказывает о турнире, улицы во всех городах мира пустеют — люди либо спешат на стадион, либо располагаются возле телевизоров.

Реклама канадского канала CTV получилась скандальной — пользователи сети заметили, что в видеоряде, в котором показаны участники грядущего мундиаля, не оказалось ни одной африканской команды. А ведь представлять этот континент будут сразу пять сборных. Впрочем, не попавшим на турнир канадцам можно простить такие фактические ошибки.