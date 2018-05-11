Черчесов обозначил цели сборной России по футболу на ЧМ-2018

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов не считает, что у сборной России плохой подбор футболистов в расширенном списке для подготовки к чемпионату мира 2018 года.

«Давайте уважать то, что у нас есть. Знаете, думаю, что последние голы Фёдора Смолова в Европе воспринимали иначе. Не стоит раскидываться эпитетами «кризис», «плохой подбор футболистов». У нас есть задача, есть план и есть то, что мы должны сделать лучше», — рассказал Черчесов.

Он также считает, что не нужно забегать вперёд при постановке целей на ЧМ-2018.

«Если думать о последнем барьере, то обязательно споткнёшься на первом. В тяжёлой атлетике сначала надо брать вес поменьше. Вот наш маленький вес — это групповой этап. Но это не значит, что это наша максимальная цель», — заключил Черчесов.

Ранее Черчесов опроверг слухи о конфликте с нападающим тульского «Арсенала» Артёмом Дзюбой.