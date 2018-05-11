Черчесов опроверг слухи о конфликте с Дзюбой

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов опроверг слухи о конфликте с нападающим тульского «Арсенала» Артёмом Дзюбой.

«Знаете, я не часто читаю прессу, но когда читаю, то мне кажется, что это не про меня. Не знаю, почему кто-то решил, что у нас был конфликт. Артём же сам всё сказал — что после Кубка конфедераций он не набрал формы и не проявлял себя в «Зените», — пояснил Черчесов.

Он также сказал, что Дзюба своей игрой за клуб в весенней части заслужил своё попадание в расширенный список сборной России для подготовки к чемпионату мира 2018 года.

«Перед Францией и Бразилией вы меня тоже спрашивали про Дзюбу. И я сказал, что его не позвали, чтобы дать ему время для адаптации в новой команде. Надеюсь, я был прав. Дзюба продолжил играть и забивать», — заявил тренер.

Ранее Черчесов прокомментировал вызов полузащитника испанского «Вильярреала» Дениса Черышева в сборную России для подготовки к чемпионату мира 2018 года.