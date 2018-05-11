Черчесов: незнание русского языка не является главным аспектом для невызова в сборную России

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал вызов полузащитника испанского «Вильярреала» Дениса Черышева в сборную России для подготовки к чемпионату мира 2018 года.

«В Барселоне был мой человек, который следил за ним. Предыдущий сбор показал, как себя может проявить Денис. Последние игры в Испании он играет. Так что с ним всё понятно», — заключил Черчесов.

По мнению тренера национальной команды, незнание русского языка не помешает защитнику ЦСКА Марио Фернандесу в сборной России.

«Марио всё понимает, мы недавно общались, понимает, но не может ответить. Но важнее, что он может понять задачу, услышать установку. Но в целом знание языка не является главным аспектом для вызова или невызова в сборную», — добавил Черчесов.

Ранее Черчесов высказал своё мнение насчёт того, что мало игроков в расширенном списке команды имеют опыт выступления на чемпионатах Европы и мира.