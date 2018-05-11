Черчесов: необходимо соблюдать баланс между опытом и молодостью

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов обратил внимание, что мало игроков в расширенном списке команды имеют опыт выступления на чемпионатах Европы и мира.

«Понятно, что ни одна команда не обходится без таких игроков. Но необходимо соблюдать баланс между опытом и молодостью. У нас слишком много талантливой молодёжи, которая проявляет себя не только во внутреннем чемпионате, но и в Европе. А опытных игроков тоже нужно правильно подготовить», — заявил Черчесов.

Наставник национальной команды также объяснил, почему полузащитник московского «Локомотива» Алексей Миранчук в расширенном списке значится в разделе «Нападающие».

«Для него это больше подходит в нашей команде. Хотя его тактический кругозор в этом сезоне расширился. Он прибавил на обеих позициях. Нам это на руку», — добавил Черчесов.

Ранее сообщалось, что вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев станет капитаном сборной России на домашнем чемпионате мира 2018 года по футболу.