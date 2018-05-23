Салах о финале ЛЧ: для меня каждый матч — просто очередная игра

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Полузащитник «Ливерпуля» Мохаммед Салах поделился ожиданиями от предстоящего матча с мадридским «Реалом» в финале Лиги чемпионов.

«Честно говоря, я верил в успех «Ливерпуля» на 100% с самого начала. Когда только прибыл в клуб, был уверен, что мы сможем далеко пройти в Лиге чемпионов. И вот мы в финале. Это что-то невероятное», — приводит слова Салаха пресс-служба клуба.

Он отметил, что такого результата удалось добиться благодаря усердной работе команды и преданности своему делу.

«Что касается отношения к финалу, то для меня каждый матч — просто очередная игра. Я всегда сфокусирован, устремлён к победе. Не хочу чувствовать дополнительное давление, но, безусловно, понимаю, что финал Лиги чемпионов — важная игра для всей команды», — добавил египтянин.

Финал Лиги чемпионов «Реал» — «Ливерпуль» состоится 26 мая в Киеве на НСК «Олимпийский».

Ранее Юрген Клопп заявил, что «Ливерпуль» будет играть в свой футбол в финале ЛЧ с «Реалом».

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