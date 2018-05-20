Клопп: «Ливерпуль» будет играть в свой футбол в финале ЛЧ с «Реалом»

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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился ожиданиями от предстоящего матча с мадридским «Реалом» в финале Лиги чемпионов.

«Если я спрошу парней: «Что мы хотим делать в этом матче?», они скажут: «То же, что и всегда». Уверен, что ответ был бы таким. В футболе ты всегда пытаешься разработать план, который устранит сильные стороны твоего соперника. Но надо и показывать свои лучшие качества», — приводит слова Клоппа пресс-служба клуба.

Он отметил, что «Ливерпулю» будет очень тяжело, если команда будет думать только о том, как справиться с сильными сторонами «Реала».

«Не то что мы собираемся выйти и бегать, как безумные, забыв о защите. Такого не будет. Но мы будем играть в свой футбол. И, надеюсь, на высочайшем уровне», — добавил немецкий специалист.

Финал Лиги чемпионов «Реал» — «Ливерпуль» состоится 26 мая в Киеве на НСК «Олимпийский».

Ранее сообщалось, что более 2 тыс. фанатов «Реала» отказались от билетов на финал ЛЧ в Киеве.

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