Более 2200 фанатов «Реала» отказались от билетов на финал ЛЧ в Киеве

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Болельщики мадридского «Реала» вернули более 2200 билетов на финал Лиги чемпионов против «Ливерпуля», который пройдёт в Киеве.

Как сообщает AS, фанаты объясняют свои отказы от поездки на финал главного еврокубкового турнира Европы проблемами с логистикой, размещением и завышенными ценами в Киеве.

Отмечается, что изначально 24268 обладателей сезонных абонементов на матчи «Реала» подали заявки на финал, при этом клуб распределил между ними 12802 билета.

Финал Лиги чемпионов «Реал» — «Ливерпуль» состоится 26 мая в Киеве на «НСК Олипийский».

Ранее сообщалось, что глава департамента «Ливерпуля» назвал кошмаром поездку на финал ЛЧ в Киев.

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