«Чем выше психологическое давление, тем лучше»: что обсуждали участники финала ЛЧ за сутки до решающего матча

В этом году в финальном матче Лиги чемпионов нет фаворита. Такое мнение выразил главный тренер «Реала» Зинедин Зидан в преддверии решающего поединка в Киеве. С коллегой согласился и наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп, который заявил, что команды имеют равные шансы на победу. Оба тренера также отметили ажиотаж, царящий вокруг финального матча, и признались, что дополнительная эмоциональная нагрузка лишь мотивирует их игроков.

«Этот день уникален, мы больше никогда не проживём снова этот финал»

Мадридский «Реал» в третий раз подряд поборется за престижный европейский трофей, коих в копилке «сливочных» уже 12. Однако, несмотря на большой опыт выступления в еврокубках, наставник команды признался, что не склонен считать, что его подопечные способны выиграть финальный матч с ощутимым преимуществом. Силы на поле будут равны, поэтому однозначно нельзя сказать, кто станет победителем Лиги чемпионов.

«Мы не ощущаем себя фаворитами предстоящего матча. Фаворита в этой встрече на самом деле нет. Наши шансы — 50 на 50. В раздевалке об этом мыслей нет», — цитирует Зидана «Чемпионат».

С французом был солидарен и его коллега и соперник, немецкий специалист Юрген Клопп.

«Мы постараемся показать свои козыри. Но и сильные стороны соперника не хотим и не будем игнорировать. Всё это мы тщательно проанализировали, а результат этой работы увидим завтра. Я верю, что мы способны победить. Шансы всегда равны», — поделился своим мнением Клопп.

Зидан отметил, что в некоторых аспектах тренера «Ливерпуля» можно назвать более опытным специалистом.

«Как игрок я был немного лучше него. А если серьёзно, я очень уважаю Клоппа, он очень опытный наставник, который проделал феноменальную работу. Не могу сказать, что у нас общего, потому что мы сильно отличаемся. Но я его очень уважаю», — признался тренер «Реала».

В подобном ключе высказался и немец, сравнив игровые и тренерские карьеры обоих.

«Что касается разговоров о том, что Зидан недостаточно опытен, — то же самое можно сказать и про меня. Да, я дольше работаю в «Ливерпуле», чем он в «Реале», но за спиной у Зинедина восхитительное игровое прошлое. Я не раз говорил, что Зидан — лучший футболист своего времени. И он столько раз выигрывал Лигу чемпионов — это просто фантастика! Его команда работает как швейцарские часы», — не скрывал своего восхищения Клопп.

Оба тренера отметили психологическое давление, которое неизменно испытывает каждый участник финального матча. По словам немца, он рад снова очутиться на позиции наставника команды, сражающейся за главный клубный турнир Европы.

«Волновался ли я больше перед финалом Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией» пять лет назад? Тогда я был более взволнован, чем нужно. Непросто сохранить спокойствие, когда тебе выпадает такой шанс. Как сейчас помню, эмоции были фантастические. Я ещё подумал после матча: «Вот бы пережить их ещё раз». И мои парни дали мне такую возможность. Ребята фантастически работали ради этого и заслуживают быть здесь. Я неимоверно горжусь ими», — заявил Клопп.

На настроении накануне решающей встречи заострил свой внимание и Зидан. По словам француза, его опытному коллективу ажиотаж вокруг матча лишь прибавляет сил.

«Чем выше психологическое давление, тем лучше. Нам приятно находиться в этой ситуации, в очередной раз стать финалистами Лиги чемпионов. Этот день уникален, мы больше никогда не проживём снова этот финал. Нужно схватиться за этот момент», — резюмировал Зидан.

«Разочарованы тем, что не все смогли добраться до Киева»

Своими ожиданиями от грядущего финала поделились и игроки. Так, защитник и полузащитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк и Джордан Хендерсон признались, что осознают класс соперника, но при этом верят в собственные силы.

«В финале Лиги чемпионов может случиться всё, что угодно. Мы готовы к этому. Безусловно, «Реал» — фантастический клуб, в нём играют классные игроки. Но и у нас отличная команда. Постараемся сыграть так, чтобы доставить удовольствие всему Киеву и, разумеется, нашим болельщикам», — рассказал Хендерсон.

«Мы отдадим всё, что у нас есть. Эта игра для многих — важнейшая в жизни. Все футболисты мира мечтают выйти на поле в таком матче. Сделаем для победы всё, и дополнительная мотивация для этого нам не нужна», — поддержал партнёра ван Дейк.

В отличие от тренеров, футболисты не стали сравнивать наставников «Реала» и «Ливерпуля».

«Не могу их сравнивать, проводить аналогии. Я мало знаю Зидана. А вот нам с тренером точно повезло. Он сделал неимоверные вещи. Естественно, он будет вести себя завтра эмоционально», — признался Хендерсон.

Одной из ключевых тем для обсуждения стала труднодоступность Киева для фанатов обеих команд. По словам игроков «Ливерпуля», проблемы болельщиков не остались незамеченными в стане команды.

«Разочарованы тем, что не все желающие смогли добраться сюда. Кто-то не нашёл средств на поездку, кто-то — альтернативные маршруты. Но те, кто всё-таки приехал, отлично нас поддержат. Не знаю, сколько точно их будет на стадионе, но уверен, что они создадут фантастическую атмосферу», — резюмировал защитник.

«Этот матч станет кульминацией сезона»

О своей подготовке к третьему подряд финалу ЛЧ также рассказал трёхкратный победитель турнира капитан «Реала» Серхио Рамос. По словам опытного защитника, каждый матч такого ранга становится для него особенным.

«Мой самый памятный финал? Перезагружаюсь каждый сезон. Так что завтрашний матч будет как первый. Не надо оглядываться на прошлые успехи. Хочу насладиться моментом финала Лиги чемпионов. Этот матч станет кульминацией сезона, это и есть самый памятный момент», — приводит слова испанца «Чемпионат».

Без внимания Рамоса не остался и «Ливерпуль». Защитник сравнил мерсисайдцев со швейцарскими часами, а их лидера Мохамеда Салаха — с одноклубником Роналду и форвардом «Барселоны» Лионелем Месси.

«Нужно хвалить оппонентов. «Ливерпуль» работает как швейцарские часы. У нас тоже есть уязвимые места, и они постараются воспользоваться этим. В их составе хватает мировых звёзд, нельзя позволить им забивать. Салах силён. Столь же он крут, как Роналду и Месси? Думаю, Криштиану и Лионель на другой орбите. Бывают игроки, которые сверкают ярко и исчезают. Но Салах — честный игрок, и ему наверняка приятно, что его сравнивают с ними в этом сезоне. Было бы здорово, если бы он продолжил в том же духе и в будущем», — признался Рамос.

Капитан «Реала» также не оставил без внимания и проблемы фанатов. Правда, в отличие от представителей английской команды, у испанского футболиста Киев уже вызывает положительные эмоции.

«Украина вызывает у меня приятные чувства, ведь здесь мы становились чемпионами Европы. Вернуться сюда особенно приятно. Надеюсь, что сюда приедет много испанских болельщиков. Да, иногда бывает сложно добраться до места проведения игры, и многие предпочли бы страну поближе, куда проще доехать или долететь. Но если этот матч поможет Украине добиться прогресса, это будет здорово», — резюмировал Рамос.