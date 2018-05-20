«Нереальные цены на жильё»: фанаты «Реала» отказались от поездки в Киев на финал Лиги чемпионов

Более двух тысяч болельщиков мадридского «Реала» решили сдать билеты и не посещать финал Лиги чемпионов по футболу в Киеве. Причиной стали завышенные цены на проживание в украинских отелях. По словам одного из руководителей сообщества фанатов испанского клуба в России, три ночи в гостинице среднего класса обойдутся в сумму до 600 тыс. рублей. Об очередном скандале вокруг первого в истории Украины главного матча турнира — в материале RT.

Киев продолжает готовиться к проведению первого в своей истории финала Лиги чемпионов по футболу. Уже 26 мая мадридский «Реал» и «Ливерпуль» выйдут на поле стадиона НСК «Олимпийский», где разыграют между собой главный трофей соревнований. Однако если спортивная сторона события пока не вызывает никаких нарекания, то организационная оставляет желать лучшего.

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Так, менее чем за неделю до ответственной встречи стало известно, что более 2,2 тыс. болельщиков королевского клуба отказались от поездки на финальный матч Лиги чемпионов. Как сообщает испанское издание AS, причиной тому стали завышенные цены на жильё в Киеве, а также проблемы с логистикой. Руководство «Реала» было вынуждено отправить освободившиеся билеты в свободную продажу.

Причём болельщики испанского клуба не первые заявили о своём недовольстве ценами на проживание в украинской столице. Ранее об этом сообщили представители норвежского фан-клуба «Ливерпуля», которые также собирались посетить финальный матч турнира. Так, по данным сайта hotels.com, в Киеве стоимость бронирования комнаты на 26 мая доходит до €2,91 тыс. (около 210 тыс. рублей). При этом уже спустя неделю цена опускается до €23 (1700 рублей).

Глава сообщества фанатов выразил недовольство сложившейся ситуацией и раскритиковал решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отдать Украине право проведения мероприятия.

«Абсолютно отвратительно, что болельщиков пытаются использовать таким образом. УЕФА обязан взять на себя ответственность за это. Когда он выбирал место для проведения финала Лиги чемпионов, то должен были учитывать приезд фанатов из-за границы. Для этого должна быть подготовлена определённая инфраструктура», — заявил он.

При этом 8 мая власти Киева пообещали начать мониторинг ситуации с повышением цен на проживание в гостиницах, однако больше комментариев по данному делу не последовало.

Логотип финала Лиги чемпионов 2018 года в Киеве

globallookpress.com

Судя по всему, осведомлён о трудностях с размещением иностранных болельщиков и президент Украины Пётр Порошенко. Лидер страны никак не прокомментировал завышенные цены на номера в отелях, зато пообещал поселить гостей финала у себя.

«На сегодняшний день нельзя найти ни одного места в гостинице. Хочу сказать, что некоторых гостей буду селить у себя дома. Такой уровень ажиотажа, такой уровень популярности. Украина умеет организовывать праздники и умеет принимать друзей, гостей и туристов», — заявил Порошенко News One.

Прокомментировал проблему и исполняющий обязанности главы правления «Укрзализныци» («Украинская железная дорога. — RT) Евгений Кравцов. Он выступил с предложением разместить иностранных болельщиков в отеле на столичном вокзале.

«Бюджетный вариант гостиничных номеров в дни, когда украинскую столицу заполонят фанаты со всего мира! «Укрзализныця» не в тренде повышения цен в десятки раз, но в тренде гостеприимства. Предлагаем классный вариант остановки в Киеве — наши комнаты отдыха на Центральном вокзале. Практически центр города, об удобстве транспортной развязки и говорить нечего. Цены — от 230 до 750 гривен (500-1800 рублей. — RT) за место. Можно рассчитаться удобным способом — наличными или платёжной карточкой, а ещё с радостью примем с домашними животными», — написал Кравцов на своей официальной странице в Facebook.

Однако ситуация с завышенными ценами на гостиницы является не единственным скандальным эпизодом, который окружает первый в истории украинский финал Лиги чемпионов. Ранее уже сообщалось, что посещение матча будет ограничено для российских журналистов и болельщиков, которые в последние несколько лет побывали в Крыму, ДНР и ЛНР.

«Перечеркнули надежды посетить матч»

Один из руководителей официального фан-клуба болельщиков «Реала» в России, пожелавший остаться неназванным, прокомментировал информацию о завышенных ценах в украинских отелях на дни проведения финала Лиги чемпионов, а также рассказал, сколько болельщику обойдётся посещение матча.

— Более 2,2 тыс. болельщиков «Реала» отказались от поездки в Киев на финал Лиги чемпионов из-за высоких цен на проживание. Вы в курсе сложившейся ситуации?

— Да, мы сами едем на Украину и знакомы с этими проблемами. Крупные спортивные события вызывают приток туристов. В Киеве ужасные, нереальные цены на жильё. Снять номер на несколько ночей в двух-трёх звёздочном отеле обойдётся в сумму 150—600 тыс. рублей. Некоторым из российских болельщиков повезло, так как у них были знакомые в городе. При этом проживание в апартаментах также стоит весьма дорого — от 15 до 20 тыс. рублей в сутки.

— Ранее сообщалось, что жители Киева запустили акцию с хештегом #freekyivcouch4fans, где предлагали иностранным болельщикам бесплатное жильё на время финала Лиги чемпионов. Пробовали обратиться к ним?

— Я писал нескольким людям, но двое из них не ответили, а третий сказал, что хотел бы видеть у себя иностранцев, а не фанатов «Реала» из Москвы. Было забавно, но это их право.

— Оправданно ли решение испанских болельщиков?

— Для них это тоже большие деньги. Я связывался с фанатами из Мадрида, которые признавались, что им очень дорого обойдётся даже сам перелёт в Киев. А завышенные цены на жильё окончательно перечеркнули их надежды на посещение матча.

— Наверняка вы и ранее посещали финалы Лиги чемпионов. Везде были такие проблемы с размещением?

— Я был в 2014 году в Лиссабоне, когда «Реал» выиграл свой 10-й кубок Лиги чемпионов, а также в 2016 году в Милане. Цены также были высокими, но не такими неадекватными, как сейчас в Киеве. Причём была возможность найти жильё. Кроме того, люди от поездки на матч не отказывались.

— Разница в ценах за проживание между Миланом в 2016 году и Киевом в 2018 является существенной?

— Да. Я не могу назвать точную разницу, но тогда мы нашли апартаменты на окраине Милана, причём снимали их у двух русских девушек. Проблем не возникло. Если бы цены были чересчур завышенными, я бы запомнил.

— Много болельщиков «Реала» из российского фан-клуба решили поехать на Украину?

— Около 15 человек. При этом думаю, что общее число россиян на финале Лиги чемпионов будет значительно выше.

— Трудности не отпугнули?

— Помимо цен на билеты, нельзя не учитывать также сложные отношения между Россией и Украиной. Это повлияло на количество заявок на посещение матча.

— Сколько в среднем болельщику из России обойдётся посещение финала Лиги чемпионов?

— Из-за отсутствия прямого рейса в Киев, в основном сначала летят в Минск, а уже потом в столицу Украины. Некоторые едут на поезде. Если не учитывать проживание, то поездка обойдётся в сумму от 30 до 50 тыс. рублей. С учётом того, что на билеты члены фан-клуба потратили €70. Естественно, обычный болельщик не попадёт на стадион за такие деньги.