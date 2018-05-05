Глава «Укрзализныци» предложил гостям финала Лиги чемпионов поселиться на вокзале в Киеве

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Исполняющий обязанности главы правления украинского железнодорожного оператора «Укрзализныця» Евгений Кравцов предложил футбольным болельщикам, которые посетят финал Лиги чемпионов в Киеве, поселиться на вокзале.

«Укрзализныця» не в тренде повышения цен в десятки раз, но в тренде гостеприимства. Предлагаем классный вариант остановки в Киеве — наши комнаты отдыха на Центральном вокзале», — написал он в социальной сети Facebook.

Кравцов отметил, что данный вариант привлекателен удобным расположением вокзала в центре Киева и наличием транспортной развязки.

Финал ЛЧ в сезоне-2017/18 состоится 26 мая на киевском стадионе «Олимпийский». Титул оспорят испанский «Реал» и английский «Ливерпуль».

Ранее президент Украины Пётр Порошенко заявил, что поселит в своём доме некоторых гостей финала футбольной Лиги чемпионов.

При этом позднее украинский лидер назвал чемпионат мира по футболу в России «инструментом пропаганды».

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