Глава «Укрзализныци» предложил гостям финала Лиги чемпионов поселиться на вокзале в Киеве
«Укрзализныця» не в тренде повышения цен в десятки раз, но в тренде гостеприимства. Предлагаем классный вариант остановки в Киеве — наши комнаты отдыха на Центральном вокзале», — написал он в социальной сети Facebook.
Кравцов отметил, что данный вариант привлекателен удобным расположением вокзала в центре Киева и наличием транспортной развязки.
Финал ЛЧ в сезоне-2017/18 состоится 26 мая на киевском стадионе «Олимпийский». Титул оспорят испанский «Реал» и английский «Ливерпуль».
Ранее президент Украины Пётр Порошенко заявил, что поселит в своём доме некоторых гостей финала футбольной Лиги чемпионов.
При этом позднее украинский лидер назвал чемпионат мира по футболу в России «инструментом пропаганды».