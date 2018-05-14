Чемпионство «Ювентуса», гол Черышева на 92-й минуте и первое поражение «Барселоны»: итоги футбольных выходных в Европе

Туринский «Ювентус» сыграл вничью с «Ромой» и в седьмой раз подряд стал чемпионом Италии по футболу. Нападающий «Ливерпуля» Мохаммед Салах установил рекорд по количеству голов за сезон в Английской премьер-лиге, а Арсен Венгер провёл последний матч на посту главного тренера «Арсенала». «Барселона» без Лионеля Месси потерпела своё первое поражение в нынешнем сезоне, а Денис Черышев впервые с 20 января отметился голом в Ла Лиге. О главных событиях выходных в ведущих европейских чемпионатах — в материале RT.

Англия. Рекорд Салаха и последний матч Венгера

Как и в России, в воскресенье в Туманном Альбионе проходил последний тур нынешнего сезона. Если золото Премьер-лиги уже давно обеспечили себе игроки «Манчестер Сити», а серебро досталось их соседям из «Юнайтед», то за места с третьего по пятое развернулась ожесточённая борьба. Самая тяжёлая ситуация была у «Челси», которому для попадания в Лигу чемпионов было необходимо победить «Ньюкасл» и надеяться на осечки своих прямых конкурентов — «Тоттенхэма» и «Ливерпуля».

Однако подопечные Антонио Конте удивили своих фанатов со знаком минус и потерпели разгромное поражение от ни на что не претендующего коллектива с северо-востока Англии. «Аристократы» не смогли ни разу поразить ворота Мартина Дубравки, а сами пропустили трижды. Счёт на 23-й минуте открыл Дуайт Гейл, а после дважды отличился Айосе Перес. Это поражение оставило лондонцев лишь на пятой строчке, которая даёт право выступить в Лиге Европы в будущем сезоне.

Четвёртым стал действующий финалист Лиги чемпионов. «Ливерпуль» на своём поле без проблем разобрался с «Брайтоном», а счёт в матче открыл Мохаммед Салах. Египтянин забил свой 32-й мяч в АПЛ и установил новый рекорд по количеству голов в сезоне. До этого он делил лучшее достижение с Криштиану Роналду, Луисом Суаресом и Аланом Ширером.

Кроме того, форвард был признан лучшим футболистом сезона в Англии. В борьбе за данную награду он обошёл Кевина Де Брёйне и Рахима Стерлинга (оба — «Манчестер Сити»), Джеймса Тарковски («Бёрнли»), Гарри Кейна («Тоттенхэм») и Давида де Хеа («Манчестер Юнайтед»). В голосовании принимали участие эксперты, капитаны клубов АПЛ и болельщики.

Самым зрелищным матчем тура стало противостояние «Тоттенхэма» и «Лестера». Команды отметились фейерверком голов, забив в ворота друг друга девять мячей. По дублю на свой счёт записали форварды Джейми Варди и Гарри Кейн, но именно гол последнего стал победным и принёс «Хотспур» победу со счётом 5:4. Этот успех позволил лондонцам набрать 74 очка и сохранить третью строчку в турнирной таблице.

«Манчестер Юнайтед» ограничился лишь одним забитым мячом в игре против «Уотфорда». Защитники соперников зазевались при исполнении стандарта, в результате чего Хуан Мата и Маркус Рэшфорд оказались вдвоём против одного голкипера Эурельо Гомеса. Испанец отпасовал на англичанина, который беспрепятственно направил мяч в сетку. А главным событием встречи стало завершение карьеры Майкла Каррика. 36-летний полузащитник на протяжении 12 лет защищал цвета клуба, а в конце нынешнего сезона решил повесить бутсы на гвоздь.

В отличие от «Уотфорда», сопернику другой манчестерской команды — «Саутгемптону» — было что терять. В случае поражения от «Сити» и успеха «Суонси» в параллельной игре со «Стоком», «святые» становились третьей командой, которая покинет элиту английского футбола. В итоге подопечные Марка Хьюза уступили действующему чемпиона страны, пропустив на четвёртой добавленной минуте от Габриэля Жезуса, но место в АПЛ сохранили. Валлийский клуб на домашней арене «Либерти» проиграл уже потерявшим прописку в АПЛ соперникам и будущий сезон проведёт в Чемпионшипе.

Кроме того, победа над «Саутгемптоном» позволила «Манчестер Сити» завершить сезон с рекордным отрывом от второго места. Подопечные Хосепа Гвардиолы набрали 100 очков, в то время как их ближайшие преследователи лишь 81. Ранее достижением владели именно манкунианцы, которые в сезоне-1999/2000 обошли своего ближайшего конкурента на 18 баллов.

Свой последний матч в качестве наставника «Арсенала» провёл легендарный Арсен Венгер. Француз возглавлял команду на протяжении 22 лет, но покинет его по окончании нынешнего сезона, который стал для него провальным. Лондонцы заняли лишь шестое место в чемпионате и остались без еврокубков на будущий год. Последним шансом исправить положение оставалась победа в Лиге Европы, но в полуфинале они уступили «Атлетико».

For 22 years, for 1,235 games, for 49, 49 undefeated, for 7 FA Cups, for 3 @PremierLeague titles, for two Doubles, for winning the league at Old Trafford and White Hart Lane, for Wengerball, for the Invincibles, for your total love and devotion, we want to say... #MerciArsène❤️ pic.twitter.com/xkRXjLAid2 — Arsenal FC (@Arsenal) 13 мая 2018 г.

В заключительном туре «Арсенал» немного подсластил пилюлю, обыграв одного из аутсайдеров чемпионата — «Хаддерсфилд». Автором единственного гола стал форвард из Габона Пьер-Эмерик Обамеянг.

Испания. Разгромная победа «Реала» и первое поражение «Барселоны»

К 37-му туру в Примере практически не осталось интриг. «Барселона» ещё в конце апреля гарантировала себе победу в чемпионате, а «Атлетико», «Реал» и «Валенсия» немного позднее обеспечили себе путёвки в Лигу чемпионов. Также давно стали известны клубы, которые покинут высший испанский дивизион после нынешнего сезона — ими станут «Депортиво», «Лас-Пальмас» и «Малага». Единственный вопрос, который стоял на повестке дня — выступление в Лиге Европы. Из-за победы сине-гранатовых в Кубке Испании шанс выступить в турнире получала команда, которая финиширует на седьмом месте.

Всего на три путёвки во второй по престижности клубный турнир Старого Света претендовали четыре коллектива. Причём двое из них — «Бетис» и «Севилья» — проводили в предпоследнем туре очную встречу. Принципиальное противостояние двух севильских клубов завершилось ничьей со счётом 2:2. На голы Симона Кьяера и Виссама Бен-Йеддера зелёно-белые ответили двумя точными выстрелами Марка Бартры и Лоренсо Морона. Причём последний лишь на 81-й минуте матча спас свою команду от поражения.

Осечка конкурентов позволила «Вильярреалу» подняться на пятую строчку, которая позволят квалифицироваться в групповой этап Лиги Европы. «Желтая субмарина» разгромила в гостях «Депортиво» со счётом 4:2, а один из голов записал на свой счёт российский легионер Денис Черышев. Гол получился на загляденье. Уроженец Нижнего Новгорода получил изумительную передачу от Карлоса Бакки и неотразимо пробил под перекладину ворот Рубена.

А вот «Хетафе» шансов на попадание в еврокубки лишился. Подопечные Пепе Бордаласа принимали на своём поле «Атлетико», но не смогли справиться с действующим финалистом Лиги Европы. Уже на восьмой минуте Коке с передачи Антуана Гризманна открыл счёт в матче, после чего матрасники довели встречу до победы. Причём их соперники имели стопроцентный шанс добыть ничью — на 77-й минуте арбитр назначил пенальти за фол Хуанфрана в своей штрафной. Но голкипер Ян Облак вытащил мяч из нижнего угла после удара Файчала Файра.

«Реал» в отсутствие своих лидеров — Криштиану Роналду и Серхио Рамоса — не оставил ни единого шанса «Сельте». Коллектив из Виго давно потерял всяческую турнирную мотивацию и безропотно уступил королевскому клубу. Встреча завершилась с теннисным счётом 6:0. Гарет Бейл оформил дубль, а автором гола-красавца стал Иско, вернувшийся на поле после травмы плеча. Галисийцы же вряд ли захотят когда-либо вспоминать об этом матче. Один из мячей их голкипер Серхио Альварес пропустил между ног, а другой в его ворота срезал собственный защитник.

Однако настоящая голевая феерия ожидала болельщиков на стадионе «Сьюдад де Валенсия», где «Леванте» принимал «Барселону». Каталонцы проводили этот матч без своей главной звезды — Лионеля Месси и потерпели сенсационное поражение. К 56-й минуте подопечные Эрнесто Вальверде уступали со счётом 1:5. Хет-трик оформил Эммануэл Боатенг, который стал первым игроком с 2005 года после Диего Форлана, которому удавалось трижды забить «Барселоне». Ещё два мяча на свой счёт записал Энис Барди, а в составе чемпионов отличился Филиппе Коутиньо.

Впоследствии каталонцы попытались совершить невероятный камбэк. Коутиньо довёл количество забитых мячей до трёх, а с пенальти отличился Луис Суарес. Но на большее «Барселона» оказалась не способна. Как итог, обидное поражение со счётом 4:5, которое стало для чемпиона первым не только в нынешнем чемпионате. Каталонцы проиграли впервые с апреля 2017 года и прервали рекордную серию из 43 беспроигрышных матчей.

Италия. Чемпионство «Ювентуса» и сюрпризы от аутсайдеров

В отличие от Англии и Испании, в Серии А борьба за победу в чемпионате продолжалась вплоть до предпоследнего тура первенства. Несмотря не шестиочковое преимущество «Ювентуса», у «Наполи» оставались теоретические шансы на завоевание трофея. Для этого подопечным Маурицио Сарри было необходимо побеждать в двух оставшихся встречах и надеяться на то, что туринцы потерпят поражения от «Ромы» и «Вероны».

Первую часть задачи неаполитанцы выполнили, обыграв в гостях «Сампдорию». Встреча получилась напряжённой, а сломить сопротивление неуступчивого соперника удалось лишь в последние 20 минут. Сначала отличился Аркадиуш Милик, а закрепил результат Рауль Альбиоль.

Однако все надежды «Наполи» оказались напрасными. «Ювентус» на выезде не смог воспользоваться численным превосходством после удаления Раджи Наингголана и сыграл вничью с «Ромой». Но даже этого хватило для рекордной седьмой подряд победы в чемпионате Италии. Всего же туринцы завоёвали главный трофей сезона в 34 раз, что также является уникальным достижением. Второе место по победам в первенстве страны занимают «Милан» и «Интер» (оба — по 18).

Если «Рома» уже гарантировала себе место в Лиге чемпионов, то за последнюю путёвку сражаются «Лацио» и «Интер». Подопечные Лучано Спаллетти потерпели неожиданное поражение от «Сассуоло» и осложнили себе задачу по квалификации в главный клубный турнир Старого Света. Встреча на стадионе «Джузеппе Меацца» завершилась со счётом 1:2, а единственный мяч «нерадзурри» забил Рафинья Алькантара.

Но «Лацио» не смог в полной мере воспользоваться осечкой своего конкурента. Римляне неудачно съездили к сражающемуся за выживание «Кротоне» и сыграли вничью со счётом 2:2. За тур до конца чемпионата подопечные Симоне Индзаги опережают «Интер» на два очка, и в очной встрече их устроит даже ничейный результат. «Кротоне» же опустился на 18-е место и теперь рискует покинуть Серию А. Для сохранения прописки, в заключительном туре им необходимо набирать спасительные очки. Задача осложняется тем, что их соперником станет рассерженный поражением в чемпионской гонке «Наполи».

Drama at the very end in this evening's game. We must settle for a point in Bergamo. Read the match report: https://t.co/oeI1COMuoc

Il pari di Masiello sa di beffa: i rossoneri vengono acciuffati al 92'. Leggi il report di #AtalantaMilan: https://t.co/BOUeYlqmgnpic.twitter.com/PFtLYXFV3u — AC Milan (@acmilan) 13 мая 2018 г.

Миром также разошлись сражающиеся за шестую строчку «Милан» и «Аталанта». Подопечные Дженнаро Гаттузо открыли счёт на исходе часа игры, а уже спустя шесть минут получили численное преимущество. За вторую жёлтую карточку был удалён Рафаэл Толой. Но совсем скоро арбитр уровнял составы. Рикардо Монтоливо совершил грубейший подкат и был изгнан с поля. А на второй добавленной минуте клуб из Бергамо отыгрался. Андреа Мазиелло точным ударом головой замкнул подачу с фланга. Эта ничья оставила «Фиорентине» шансы на попадание в Лигу Европы. Флорентийцы уступили аутсайдеру «Кальяри», но от седьмого места их отделяет всего два очка.

Если «Верона» и «Беневенто» уже давно лишились шансов на сохранение прописки в Серии А, то имя третьей команды-неудачницы определится в заключительном туре. На данный момент от вылета себя не обезопасили сразу пять команд — помимо вышеназванных «Кротоне» и «Кальяри», понижение в классе грозит клубам СПАЛ, «Удинезе» и «Кьево».

Причём в 37-м туре аутсайдеры практически в полном составе набрали очки и сохранили шансы на выживание. «Удинезе» обыграл «Верону», а «Кьево» — «Болонью». Исключением из правил стал лишь СПАЛ, уступивший «Торино» со счётом 1:2.

Германия. Лига чемпионов для «Хоффенхайма» и вылет «Гамбурга»

В Германии до последнего оставалось неясным, кто представит местный чемпионат в следующем сезоне Лиги чемпионов. Участие «Баварии» и «Шальке» не вызывало вопросов. А оставшиеся две путёвки разыгрывали четыре команды. Их даже было пять, если учитывать франкфуртский «Айнтрахт», но ему для успеха надо было отыгрывать двузначные числа в разнице забитых и пропущенных мячей.

Два из четырёх претендентов как раз встречались друг с другом в последнем туре Бундеслиги. Занимавшая третье место дортмундская «Боруссия» отправилась на выезд к «Хоффенхайму», который был предельно мотивирован на победу — только так можно было догнать дортмундцев и сохранить равное положение с «Байером», который экзаменовал «Ганновер». При определённых раскладах все три команды могли набрать одинаковое количество очков. Тогда бы они вычёркивали «Лейпциг» из своей компании, но всем троим пришлось бы заняться подсчётом голов.

В итоге всё именно так и произошло — «Хоффенхайм» и «Байер» набрали по три очка и сравнялись с «Боруссией». Дортмундцев поражение со счётом 1:3 устроило, а вот леверкузнецам победы с разницей в один мяч оказалось недостаточно — они заняли пятое место, не выдержав конкуренции из-за слишком маленького количество забитых мячей. «Хоффенхайм» теперь ждёт второе выступление в истории клуба в главном европейском турнире, а «Боруссия» в очередной раз окажется в компании лучших команд Старого света. Правда, руководить ей будет уже новый тренер — Петер Штёгер объявил о своём уходе.

Не менее драматичной получилась развязка на другом конце турнирной таблицы. Часы на стадионе «Гамбурга», отсчитывавшие рекордно долгое пребывание команды в элите, наконец-то обнулятся. Команда из портового города несколько последних лет балансировала на грани вылета и теперь отправится во вторую Бундеслигу.

Победы над мёнхенгладбахской «Боруссией» оказалось мало — в Гамбурге очень ждали, что ещё одна команда с богатыми традициями «Вольфсбург» потерпит поражение, но она встречалась с давно вылетевшим из элиты «Кёльном». «Вольфсбург» разгромил бывший клуб Константина Рауша со счётом 4:1 и временно сохранил прописку в элите. Её придётся отстоять в серии стыковых матчей с «Хольштайном». В обратном пути навстречу к Бундеслиге последуют хорошо знакомые болельщикам дюссельдорфская «Фортуна» и «Нюрнберг».

Франция. Безвыигрышная серия ПСЖ и борьба за Лигу чемпионов

Во Франции спор за путёвки в еврокубки тоже продлится до последних матчей — результаты 37-го тура только усугубили непростую ситуацию в турнирной таблице. Пока ПСЖ проводит рекордную безвыигрышную серию из трёх матчей и жертвует три очка «Ренну», три следующие команды в итоговой классификации не теряют надежд на участие в Лиге чемпионов.

Вперёд в этом локальном противостоянии вырвалось «Монако». Команда с минимальным счётом обыграла «Сент-Этьен». Победу принёс пенальти в исполнении Фабиньо, назначенный уже в компенсированное время матча. Монегаскам удалось на два очка обойти «Лион», которому они перед 37-м туром уступали. Хозяева финала Лиги Европы очень некстати прервали свою восьмиматчевую победную серию. «Лион» в матче со «Страсбургом» вёл вплоть до 87-й минуты, но успел пропустить два мяча и потерпел поражение.

Впрочем, для лионцев всё могло бы быть ещё хуже, если бы «Марсель» не витал в облаках из-за своей скорой встречи с «Атлетико». Команда с берега Средиземного моря едва сохранила ничейный счёт в игре с «Генгамом». Они дважды пропустили с пенальти, причём оба раза это делали два разных вратаря — перед вторым одиннадцатиметровым был удалён Стив Манданда. Если бы не оформивший дубль Флорьян Товен, отставание «Марселя» от «Лиона» составило бы больше одного очка.

В последнем туре «Монако» встретится с мечтающим о выживании «Труа», «Лион» примет борющуюся за Лигу Европы «Ниццу», а «Марсель» сыграет с потерявшим всякую мотивацию середняком «Амьеном». За второй по значимости еврокубок помимо «Ниццы» сразятся «Ренн», Бордо» и «Сент-Этьен».