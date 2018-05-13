«Леванте» прервал рекордную беспроигрышную серию «Барселоны» в чемпионате Испании по футболу

В матче 37-го тура чемпионата Испании по футболу «Барселона» на выезде проиграла «Леванте» со счётом 4:5.

Хет-триком в составе победителей отметился нападающий Эммануэль Боатенг. У проигравших три мяча себе в актив записал полузащитник Филиппе Коутиньо.

Этот результат не повлиял на турнирное положение «Барселоны», досрочно выигравшей чемпионат Испании по футболу. Тем не менее «Леванте» прервал рекордную беспроигрышную серию подопечных Эрнесто Вальверде в рамках турнира, длившуюся с апреля 2017 года, и нанёс им первое поражение в сезоне-2017/18.

Ранее сообщалось, что «Барселона» согласовала с «Атлетико» условия трансфера французского форварда Антуана Гризманна.