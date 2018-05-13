«Ювентус» в седьмой раз подряд стал чемпионом Италии по футболу

В матче 37-го тура чемпионата Италии по футболу «Ювентус» на выезде сыграл вничью с «Ромой» — 0:0.

Этот результат позволил подопечным Массимилиано Аллегри набрать 92 очка и за тур до окончания итальянского чемпионата гарантировать себе первую строчку турнирной таблицы.

Чемпионом Италии по футболу «Ювентус» стал седьмой раз подряд и 34-й в истории клуба.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» стал обладателем Кубка Италии по футболу в сезоне-2017/18.