«Ювентус» в седьмой раз подряд стал чемпионом Италии по футболу

Короткая ссылка
В матче 37-го тура чемпионата Италии по футболу «Ювентус» на выезде сыграл вничью с «Ромой» — 0:0.

Этот результат позволил подопечным Массимилиано Аллегри набрать 92 очка и за тур до окончания итальянского чемпионата гарантировать себе первую строчку турнирной таблицы.

Чемпионом Италии по футболу «Ювентус» стал седьмой раз подряд и 34-й в истории клуба.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» стал обладателем Кубка Италии по футболу в сезоне-2017/18.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Футбол
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных