«Ювентус» в седьмой раз подряд стал чемпионом Италии по футболу
В матче 37-го тура чемпионата Италии по футболу «Ювентус» на выезде сыграл вничью с «Ромой» — 0:0.
Этот результат позволил подопечным Массимилиано Аллегри набрать 92 очка и за тур до окончания итальянского чемпионата гарантировать себе первую строчку турнирной таблицы.
Чемпионом Италии по футболу «Ювентус» стал седьмой раз подряд и 34-й в истории клуба.
Ранее сообщалось, что «Ювентус» стал обладателем Кубка Италии по футболу в сезоне-2017/18.
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