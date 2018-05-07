Скандал в эль-класико, чемпионство «Ювентуса» и падение кубка АПЛ: итоги футбольных выходных в Европе

«Барселона» сыграла вничью с «Реалом» в эль-класико, оставшись в меньшинстве ещё до перерыва. «Ювентус» благодаря осечке «Наполи» фактически гарантировал себе золотые награды Серии А. Украинский полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко уронил чемпионский кубок во время церемонии празднования победы в АПЛ. О главных событиях выходных в ведущих европейских чемпионатах — в материале RT.

Англия. Вручение чемпионского кубка и поражение «Ливерпуля»

Центральным матчем тура в АПЛ стало противостояние «Челси» и «Ливерпуля» в Лондоне. Подопечным Антонио Конте для того, чтобы не потерять шансы на попадание в Лигу чемпионов, необходимо было обыграть действующего финалиста главного еврокубка.

В первом тайме гости смотрелись интереснее и Тибо Куртуа несколько раз приходилось нейтрализовывать опасные моменты у своих ворот. Однако на 32-й минуте редкая атака «Челси» завершилась голом. Оливье Жиру головой замкнул навес Виктора Мозеса с правого фланга.

Bakayoko plays a peach of a ball out wide to Moses who controls and drives at his defender, fakes the cross and then curls in an inviting ball which Giroud gladly nods past Karius. 1-0. #CFCpic.twitter.com/zqsLsD8JfM — Chelsea GIFs (@ChelseaGIFs) 6 мая 2018 г.

После перерыва активнее действовали уже хозяева. Лондонцы смело шли вперёд и вполне могли увеличить преимущество в счёте. Чего стоит хотя бы опаснейший удар с лёту Маркоса Алонсо, после которого мяч в считаных сантиметрах пролетел от дальней штанги. Но главное — «Челси» набрал три очка и по-настоящему включился в борьбу за четвёртое место.

Вдобавок «Тоттенхэм» на выезде сенсационно уступил сражающемуся за выживание «Вест Бромвичу». Игра плавно катилась к безголевой ничьей, но на 92-й минуте полузащитник Джейк Ливермор принёс хозяевам важнейшую победу. Теперь «Челси» отстаёт от «Тоттенхэма» всего на два очка и на три — от «Ливерпуля». При этом синие имеют матч в запасе относительно финалиста ЛЧ.

Ещё одно неожиданное поражение потерпел «Манчестер Юнайтед». Подопечные Жозе Моуринью на выезде также с минимальным счётом проиграли «Брайтону». Гол Паскаля Гросса на 57-й минуте так и остался единственным в матче. Для хозяев эта победа стала первой в АПЛ с 4 марта. Впрочем, сезон для «МЮ» уже практически завершён. Второе место команда может упустить лишь при невероятном стечении обстоятельств.

Завершён сезон и для «Сток Сити». После домашнего поражения от «Кристал Пэлас» команда потеряла все шансы на сохранение места в элите.

Неожиданно потерял очки и давно ставший чемпионом «Манчестер Сити». Горожане дома не смогли распечатать ворота скромного «Хаддерсфилд Тауна», да и в целом провели не слишком удачный матч, лишь трижды пробив в створ ворот Йонаса Лоссля.

Из-за этого несколько пострадало впечатление от церемонии награждения команды чемпионским кубком и медалями, которая состоялась сразу после финального свистка. В результате уставшие футболисты «Манчестер Сити» даже уронили драгоценный трофей. Провинился украинский полузащитник Александр Зинченко. К счастью, кубок остался цел.

А вот «Арсенал» после вылета из Лиги Европы вихрем прошёлся по «Бёрнли». В ворота скромной команды влетело сразу пять безответных мячей, два из которых записал на свой счёт Пьер-Эмерик Обамейянг. Завершить этот матч по иному «канониры» просто не имели права, ведь он стал последним домашним в качестве главного тренера «Арсенала» для Арсена Венгера. Лондонцы досрочно заняли шестое место в АПЛ.

Испания. Страсти по «чемпионскому коридору» и победа Черышева

А в Примере за два тура до финиша состоялось эль-класико. Несмотря на то, что к моменту второй встречи в чемпионате все точки над «i» были давно расставлены, противостояние «Барселоны» и «Реала» не могло получиться скучным. К тому же мадридцы перед игрой старательно нагнетали атмосферу, например, отказавшись устраивать для соперника так называемый «чемпионский коридор». Речь о традиционном в Испании мероприятии, когда уже гарантировавшую себе золото команду игроки соперника встречают на поле, выстроившись в две шеренги. Через этот своеобразный коридор чемпионы и выходят на газон.

На этот раз обошлось без него, зато с судейским скандалом. Так, футболисты «Барселоны» посчитали, что арбитр Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес перед самым перерывом не по делу удалил с поля Серхи Роберто. Полузащитник хозяев жёстко отреагировал на толчок со стороны Марсело и дал оппоненту сильную пощёчину.

✓ 44': Yellow for Luis Suarez.

✓ 44': Yellow for Sergio Ramos.

✓ 45':. Yellow for Lionel Messi.

✓ 45+2': Red for sergi Roberto.😂

This is #ElClasico 🔥 pic.twitter.com/WF77VVo18Z — Hadi (@hadiaali192) 6 мая 2018 г.

В свою очередь, игроки «Реала» остались недовольны эпизодом, произошедшим на 77-й минуте матча, когда всё тот же Марсело упал в штрафной соперника после контакта с Хорди Альбой. Судья на «точку» указать не решился, зато показал бразильцу жёлтую карточку за симуляцию.

На двоих команды забили четыре мяча, причём голами соперники обменялись уже к 15-й минуте. Для начала Луис Суарес точно пробил после отличной подачи с фланга, а затем Криштиану Роналду протолкнул мяч в створ, воспользовавшись скидкой Карима Бензема.

Попутно португалец повторил достижение легендарного нападающего «Реала» Альфредо Ди Стефано по количеству забитых мячей в эль-класико. У обоих футболистов на счету по 18 точных ударов. Впрочем, их значительно опережает Лионель Месси — 25.

Однако 25 голов у аргентинца было до отчётной встречи, а после перерыва он отличился в 26-й раз и вывел «Барсу» вперёд. Футболист неожиданно отправил снаряд в ближний угол. Но «Реалу» вновь удалось отыграться. Вышедший на поле в стартовом составе Гарет Бэйл нанёс великолепный удар под дальнюю штангу.

Другой важной темой для обсуждения по итогам матча стала травма Роналду, из-за которой он был заменён после первого тайма. По словам Зинедина Зидана, повреждение португальца не очень серьёзное.

А «чемпионский коридор» для футболистов «Барсы» в этот вечер всё-таки был сооружён. По просьбе Жерара Пике его организовали работники клуба.

The coaching staff perform a guard of honor for the team

👏👏

🔵🔴 Força Barça! pic.twitter.com/ypHdltokGa — FC Barcelona 🏆🏆 (@FCBarcelona) 6 мая 2018 г.

Из других матчей тура следует отметить домашнее поражение «Атлетико» от «Эспаньола». Видимо, подопечные Диего Симеоне не успели восстановиться после тяжелейшего полуфинального матча Лиги Европы с «Арсеналом».

Тем временем, третью победу подряд одержал «Вильярреал» Дениса Черышева. Российский полузащитник в матче с «Валенсией» вновь вышел на поле в стартовом составе и был заменён на 67-й минуте, не отметившись результативными действиями. Победу же его команда вырвала уже в концовке встречи.

Три очка под руководством нового главного тренера Хоакина Капарроса набрала и «Севилья». Четвертьфиналист Лиги чемпионов с минимальным счётом одолел дома «Реал Сосьедад» и одержал первую победу в Примере с 3 марта.

Италия. Ошибка Буффона и осечка «Наполи»

Лидирующий «Ювентус» в отчётном туре решил испытать нервы болельщиков на прочность. В домашнем матче со скромной «Болоньей» «Старая синьора», казалось, должна была набирать три очка, но в середине первого тайма результативную ошибку совершил тот человек, от которого этого можно было ожидать меньше всего, — Джанлуиджи Буффон. Опытный вратарь отдал неудачную передачу на Даниэле Ругани, которого моментально обокрал оппонент. Последовал фол, и судья без лишних раздумий указал на «точку». Пенальти издевательским ударом точно по центру реализовал Симоне Верди.

Однако в составе «Болоньи» нашёлся человек, желавший помочь «Юве» завоевать чемпионство. Французский защитник гостей Себастьян Де Майо сразу после перерыва красиво срезал мяч в собственные ворота после подачи с фланга.

Сравняв счёт, лидер методично добил соперника ещё двумя точными ударами. Сперва Сами Хедира замкнул кросс слева, а затем Пауло Дибала забил свой 22-й мяч в текущем сезоне Серии А.

На следующий день судьба чемпионства решилась практически окончательно. «Наполи» дважды выходил вперёд в матче с «Торино» благодаря голам Дриса Мертенса и Марека Гамшика, но в итоге пропустил второй мяч на 83-й минуте и довольствовался ничьей.

Отставание «Наполи» от «Юве» теперь составляет шесть очков, а по личным встречам у команд полное равенство — соперники обменялись победами с минимальным счётом. Далее в расчёт в Серии А идёт разница забитых и пропущенных мячей, и она у «Старой Синьоры» куда лучше — 61 против 45 у соперника. Таким образом, «Наполи» необходимо выигрывать матчи с невероятно крупными счетами в последних двух турах, а кроме того, приходится рассчитывать на два поражения лидера. Де-факто «Юве» — уже чемпион. Де-юре — команде для завоевания титула достаточно набрать одно очко.

Зато с новой силой развернулась борьба за четвёртое место, дающее право принять участие в квалификации Лиги чемпионов. Если «Рома» после вылета из Лиги чемпионов с минимальным счётом одолела «Кальяри», то «Лацио» дома не справился с крепкой «Аталантой» — 1:1. В составе римлян отличился экс-форвард «Локомотива» Фелипе Кайседо.

Осечкой «Лацио» с удовольствием воспользовался «Интер», на выезде отправивший четыре безответных мяча в ворота безнадёжного «Удинезе». В команде недавно состоялась тренерская рокировка — место Массимо Оддо занял Игор Тудор, но это пока помогло коллективу из Удине лишь не проиграть ещё более безнадёжному «Беневенто». По крайней мере, это очко стало первым для «Удинезе» в 13 матчах. Однако с грозным «Интером» подопечные Тудора поделать ничего не могли.

Одержал победу и «Милан», причём подопечные Дженнаро Гаттузо отправили в Серию B «Верону». Скромный коллектив на «Сан-Сиро» ничего не смог противопоставить маститому оппоненту и оказался разгромлен — 1:4. Таким образом, за два тура до финиша определились уже две команды, вылетающие из элиты. «Верона» составила компанию «Беневенто». «Милан» же благодаря осечке «Аталанты» обошёл прямого конкурента в борьбе за шестое место в турнирной таблице, которое даёт пропуск в Лигу Европы.

Германия. Серебро «Шальке» и борьба за Лигу чемпионов

«Бавария» после вылета из Лиги чемпионов во внутреннем первенстве не без труда обыграла «Кёльн», который после предыдущего тура потерял шансы на сохранение места в элите. Однако аутсайдер сдаваться на милость маститому оппоненту не собирался и после первого тайма даже вёл в счёте благодаря автоголу Николаса Зюле.

Но после перерыва всё встало на свои места. Голы Хамеса Родригеса, Роберта Левандовски и Корентина Толиссо помогли гостям одержать шестую победу подряд в Бундеслиге. Для поляка же забитый им мяч стал 29-м в чемпионате. Форварду в последнем туре достаточно нанести всего один точный удар, чтобы в третьем сезоне Бундеслиги подряд записать на свой счёт ровно 30 голов.

Если судьба чемпионства в Германии была решена давно, то обладатель серебряных медалей определился за тур до финиша. Им стал «Шальке-04». Впервые за четыре года команде удалось подняться на подиум и соответственно добыть путёвку в Лигу чемпионов. А на втором месте «Шальке» не заканчивал сезон с 2010-го.

До последнего с подопечными Доменико Тедеско за серебро пыталась бороться дортмундская «Боруссия», но в отчётном туре чёрно-жёлтые неожиданно уступили сражающемуся за выживание «Майнцу», а «Шальке» обыграл на выезде «Аугсбург» благодаря дублю Тило Керера.

Обострилась борьба и за четвёртое место, дающее право сыграть в квалификации Лиги чемпионов. «Хоффенхайм» на выезде проиграл «Штутгарту», а «Байер» разошёлся миром с «Вердером». Теперь в активе обоих команд по 52 очка. На два балла от них отстаёт «Лейпциг».

Франция. Осечка ПСЖ и новый вундеркинд «Монако»

ПСЖ провёл свой матч в рамках 36-го тура Лиги 1 ещё в пятницу, в то время как все остальные игры состоялись в воскресенье. Парижане на выезде сенсационно не сумели обыграть «Амьен». Любопытно, что подопечные Кристофа Пелиссье в прошлом туре отобрали очки у «Монако», а теперь не позволили набрать три балла и чемпиону. Маститые гости дважды вели в счёте, но дубль экс-нападающего «Краснодара» Муссы Конате не позволил им победить.

Между тем «Монако» прервал трёхматчевую серию без побед. Но три балла в игре с аутсайдером «Каном» монегаски вырвали лишь на 91-й минуте. Дублем отметился совсем юный 18-летний нападающий Мусса Силла, проводивший в Лиге 1 всего третий матч в сезоне. А голы в ворота «Кана» стали для талантливого форварда первыми на взрослом уровне.

«Лион» в отличие от прямого конкурента одержал куда более уверенную победу, которая вдобавок стала для команды восьмой подряд в Лиге 1. Аутсайдер «Труа» на «Стад де Люмьер» не смог побороться за важнейшие для себя очки и пропустил три безответных мяча. Дубль оформил нападающий хозяев Бертран Траоре.

Одержал победу и вышедший в финал Лиги Европы «Марсель». «Олимпик» в воскресенье встречался с «Ниццей» и уже на пятой минуте позволил отличиться покидающему клуб Марио Балотелли. Однако на гол итальянца очень быстро отреагировал Валер Жермен. А за 15 минут до конца встречи победу хозяевам принёс точный удар Димитри Пайета.