«Бавария» одержала шестую победу подряд в чемпионате Германии по футболу, обыграв «Кёльн»
Забитыми мячами в составе победителей отметились полузащитники Джеймс Родригес и Корентен Толиссо, а также форвард Роберт Левандовски.
Этот успех стал для футболистов «Баварии» шестым подряд в рамках немецкого чемпионата. Команда Юппа Хайнкеса уже гарантировала себе комплект золотых медалей и за тур до окончания сезона опережает ближайшего преследователя в лице «Шальке» на 24 очка.
Ранее сообщалось, что Хайнкес завершит тренерскую карьеру по окончании сезона.