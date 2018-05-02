Главный тренер «Баварии» Хайнкес завершит карьеру в конце сезона

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Главный тренер мюнхенской «Баварии» Юпп Хайнкес после ответного матча Лиги чемпионов с мадридским «Реалом» заявил о завершении карьеры по окончании сезона.

Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

«До этого сезона моей последней игрой в Лиге чемпионов был финал 2013 года против дортмундской «Боруссии». Никогда бы не подумал, что вернусь. Сейчас могу с уверенностью сказать, что сегодняшняя игра стала для меня последней, я не вернусь к тренерской деятельности», — сказал Хайнкес.

Специалист отметил, что разочарован результатом встречи с «Реалом».

«За девять месяцев упорной работы и тренировок нам удалось создать хорошую команду», — добавил он.

Ранее сообщалось, что «Реал» установил рекорд по числу выходов в финал Лиги чемпионов.

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