«Вы прекрасно знаете, что «Бавария» заслужила победу»: как оценили выход «Реала» в финал Лиги чемпионов

В полуфинале Лиги чемпионов мадридский «Реал» и мюнхенская «Бавария» показали упорную игру. Болельщикам запомнятся дубль Карима Бензема, очередной рекорд Криштиану Роналду, а также грубая ошибка вратаря гостей Свена Ульрайха и неоднозначные решения главного судьи матча. Турецкого арбитра Джюнейта Чакыра винят в вылете мюнхенцев. Из-за этого в комментариях участников матча, а также тех, кто наблюдал за поединком, игра осталась на втором плане.

Судейские ошибки — нередкое явление в современном футболе. Однако если на кон поставлен финал Лиги чемпионов, даже одно спорное решение может привести к громкому скандалу. А если таких решений сразу несколько и все они направлены «в помощь» одной команде, сама игра уходит на второй план.

Неоднозначное судейство Джюнейта Чакыра известно болельщикам мюнхенской «Баварии». Два года назад в полуфинале Лиги чемпионов с мадридским «Атлетико» арбитр ошибочно назначил пенальти в ворота Мануэля Нойера. Тогда решение главного судьи не повлияло на исход матча, так как одиннадцатиметровый Фернандо Торресом не был реализован. В нынешнем же году бездействие Чакыра сыграло решающую роль в поединке немецкого клуба с «Реалом».

В первом тайме в ворота мадридцев могло быть назначено сразу два пенальти. Сначала в штрафной сфолили на Роберте Левандовски, а затем арбитр не заметил игры рукой в исполнении защитника хозяев Марсело. К тому моменту счёт на табло был равным, однако неизвестно, как сложился бы матч, если бы Чакыр решил назначить хотя бы один пенальти.

Сам Марсело признал, что за момент с попаданием мяча ему в руку судье стоило назначить пенальти.

«Да, мяч попал в мою руку. Пенальти ли это? Думаю, да», — заявил защитник после матча.

Однако игроки «Баварии» привыкли пенять только на себя.

«Я не видел эпизода с Марсело. Все сказали, что пенальти был, но я считаю, что не стоит кого-либо винить в нашем поражении», — прокомментировал спорный момент полузащитник Хамес Родригес.

Резкие высказывания в социальных сетях позволили себе лишь травмированные Артуро Видаль, назвавший игроков «Мадрида» мышами, и Жером Боатенг.

«Нет пенальти?! Да ладно…» — подписал скриншот с эпизодом в своём Twitter немецкий защитник.

Полузащитник «Реала» Лука Модрич не стал комментировать решения Чакыра, однако ответил тем, кто сомневается в способности мадридцев обыграть соперника в честной борьбе.

«Полемика по поводу судейства всегда есть, когда мы играем. Я не видел момента с Марсело и не могу ничего сказать об этом. Мы привыкли, что некоторые люди всегда хотят свести к минимуму наш успех», — цитирует хорвата AS.

С полузащитником остался солидарен и капитан «Реала» Серхио Рамос.

«По ходу встречи «Реал» выглядел лучше, чем «Бавария». Мы заслужили выход в финал Лиги чемпионов. Сейчас самое время насладиться моментом, чтобы после приложить все усилия для победы в финале турнира. Люди могут говорить что угодно, но мы привыкли говорить на поле, доказывая превосходство с помощью результата», — отметил защитник в интервью изданию Marca.

Но с Модричем согласны далеко не все. Фрэнк Лэмпард выразил сомнение, что «Реал» прошёл в финал Лиги чемпионов только благодаря своей силе.

«Это не тот «Реал», что был в последние годы. Сейчас они демонстрируют футбол более низкого качества. В этом розыгрыше Лиги чемпионов им много раз сопутствовала удача. Посмотрим, сумеют ли они снова выиграть турнир. «Бавария»? Вы прекрасно знаете, что они заслужили победу. Нет ничего хуже, чем удостоиться подобного результата», — поделился своим мнением бывший полузащитник «Челси» в интервью BT Sport.

Однако в том, что в финале Лиги чемпионов сыграет «Реал», а не «Бавария», болельщикам мюнхенцев стоит винить не только Чакыра. Во втором тайме грубая ошибка вратаря гостей Свена Ульрайха вывела мадридский клуб вперёд. Этот эпизод также не остался без внимания футбольной общественности.

«Очевидно, что в том моменте у Ульрайха в голове были две мысли одновременно — зафиксировать мяч и выбить его прочь. Такое случается со многими вратарями. Я сам пропустил подобный гол в матче с «Реалом». После такого обычно не хочется просыпаться на следующий день», — заступился за коллегу бывший вратарь сборной Германии Оливер Кан.

С Каном солидарен и главный тренер «Баварии» Юпп Хайнкес.

«Ульрайх запутался, на него нашло небольшое затмение. Он не знал, может ли брать мяч в руки. Когда понял, что не может, занервничал — и случилось то, что случилось. Пережить такое — удар для любого игрока. Это был неприятный момент для нашей команды, но у нас было много шансов, чтобы забить, а Ульрайх в целом провёл достойный матч», — цитируют Хайнкеса немецкие издания.

Чтобы попасть в финал Лиги чемпионов, «Реалу» было достаточно сыграть вничью в домашнем матче, так как встреча в Мюнхене закончилась со счётом 2:1 в их пользу. «Бавария» приложила максимум усилий, однако вырвать победу не смогла.

«Это была сумасшедшая игра, мы отдали все силы. Было здорово, стадион нас постоянно подгонял. Частично мы сами виноваты в таком исходе, частично нам не повезло, мы просто подарили голы «Реалу». Всё было возможно, но немного не хватило удачи. Нам нечего стыдиться, но это ужасно — мы упустили шикарный шанс выйти в финал. Нужно несколько дней, чтобы отойти после такой игры», — сокрушался по итогам матча нападающий «Баварии» Томас Мюллер.

Его партнёр по команде Давид Алаба признался, что сильно разочарован, так как клуб заслуживал выхода в финал турнира.

«Хорошо осознаём, что не использовали ряд голевых моментов. Воспримем это поражение близко к сердцу всей командой», — цитирует защитника официальный сайт УЕФА.

Согласен с ним и другой защитник мюнхенцев Никлас Зюле.

«Мы провели хороший матч. Очень обидно, что всё-таки вылетели. После того, как мы сравняли счёт, было что-то вроде эйфории. Но сейчас все мы очень разочарованы», — сказал Зюле.

Матс Хуммельс предположил, чего не хватило его команде, чтобы одолеть мадридцев.

«В каждом матче мы подарили «Реалу» по голу. Недостаточно просто оказать сопротивление и сыграть хорошо. Для победы в Лиге чемпионов нужен инстинкт убийцы», — приводит слова защитника «Баварии» официальный сайт УЕФА.

Мадридцы же радуются своей победе по итогам двух поединков, не умаляя, однако, и достоинств «Баварии».

«Должен отметить, что «Бавария» достойно сыграла в обоих матчах, но мы были хладнокровнее в реализации моментов. В перерыве ответной игры мы долго говорили, что должны действовать агрессивнее и прессинговать мюнхенцев, но никак не ожидали, что сможем забить так быстро», — признался Тони Кроос.

Наставник «Баварии» Юпп Хайнкес остался недоволен исходом матча.

«Как и моя команда, я разочарован. Мы заслуживали финала. Однако я не меланхолик и трезво оцениваю результат. Если брать во внимание два матча, «Бавария» играла лучше. Мы были в состоянии пройти «Реал». В сегодняшнем матче обе команды сыграли хорошо, это был красивый футбол мирового уровня», — цитирует тренера официальный сайт УЕФА.

Кроме того, Хайнкес добавил, что был рад вернуться и вновь почувствовать вкус самого престижного клубного турнира Старого Света.

«В последний раз команда выходила на поле в Лиге чемпионов под моим руководством до нынешнего сезона в 2013 году. Тогда мы встречались с дортмундской «Боруссией». Никогда не думал, что я снова сделаю это, но всё изменилось. Я могу смело заявить, что сегодня был сыгран мой последний матч в турнире! Это замечательно. Не думаю, что в мире много 72-летних стариков, которым приходится принимать подобные решения», — рассказал немец.

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан, в свою очередь, выделил игру нападающего Карима Бензема и вратаря Кейлора Наваса.

«Я доволен Каримом. Он постоянно хочет забивать, а сегодня сделал это дважды. Мячи Бензема позволили «Реалу» выйти в финал. Он всегда работает усердно. Все в команде очень за него рады. Стоит выделить и нашего вратаря Наваса. В сложном матче он совершил массу сейвов и перехватывал опасные навесы соперника. Кейлор несколько раз нас спас», — приводит слова Зидана официальный сайт УЕФА.

Недоволен поединком остался лишь сторонний наблюдатель Гари Линекер.

«Какая мрачная, оборонительная игра. Футбол в Лиге чемпионов такой предсказуемый», — написал бывший нападающий в своём Twitter.