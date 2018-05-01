«Реал» третий раз подряд вышел в финал Лиги чемпионов

Мадридский «Реал» сыграл вничью с мюнхенской «Баварией» в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

Встреча завершилась со счётом 2:2.

В составе «Реала» дубль оформил Карим Бензема. За «Баварию» забили Джошуа Киммих и Хамес Родригес.

«Реал» по итогам двухматчевого противостояния со счётом 4:3 обыграл «Баварию» и третий раз подряд вышел в финал Лиги чемпионов, который состоится 26 мая в Киеве. Соперником мадридцев станет победитель пары «Ливерпуль» — «Рома».

Ранее сообщалось, что Бензема впервые с 2014 года оформил дубль в матче плей-офф Лиги чемпионов.