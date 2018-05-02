Курьёзный гол, неназначенные пенальти и рекорд Роналду: как «Реал» сыграл вничью с «Баварией» и вышел в финал ЛЧ

Мадридский «Реал» сыграл вничью с «Баварией» во втором полуфинальном матче Лиги чемпионов. Встреча закончилась со счётом 2:2 при весьма спорных решениях судей. Благодаря победе в первой игре подопечные Зинедина Зидана пробились в финал главного европейского клубного турнира. Путёвку в Киев испанской команде принёс курьёзный гол, который стал следствием грубой ошибки вратаря мюнхенцев Свена Ульриха. Между тем Криштиану Роналду провёл рекордный для полевых игроков 152-й матч в ЛЧ.

«Реалу» и «Баварии» повезло значительно меньше с графиком матчей в Лиге чемпионов, чем «Роме» и «Ливерпулю». Между полуфинальными играми у испанцев и немцев прошло всего шесть дней. А ведь обеим командам ещё надо было провести матчи в своих национальных чемпионатах.

Для «Реала» и «Баварии» на домашних турнирах никакие задачи решать не нужно — мадридцы золото давно упустили, а мюнхенцы его уже завоевали. Но проверить на прочность дублёров было нужно, потому лазарет не пустовал у обоих полуфиналистов. Зинедин Зидан не мог рассчитывать на помощь Иско и Даниэля Карвахаля. Юппу Хайнкесу приходилось думать над стартовым составом тщательнее — полететь в Мадрид не могли Жером Боатенг, Артуро Видаль, Кингсли Коман, Арьен Роббен и Мануэль Нойер.

На предматчевой пресс-конференции Томас Мюллер начал рассуждать о том, как порой необъективно судьи работают на матчах «Реала», и предложил журналистам и болельщикам обратить внимание на судейский состав.

Турка Джюнейта Чакыра уже давно за глаза называют «другом «Реала», потому что при нём испанцы не проиграли ещё ни одного матча в еврокубках. О том, что и «Бавария» практически всегда побеждает при нём, что как раз подтверждается результатами этого сезона, Мюллер вспоминать не стал.

Мадридцам было достаточно не проиграть у себя дома — на выезде они одержали волевую победу со счётом 2:1, которая вынуждала «Баварию» бежать вперёд за двумя голами. Несмотря на потери в составе, именно это немцы и сделали. Мюллер сделал навес с правого фланга, после которого мяч полетел точно в Серхио Рамоса. Но защитник «Реала» неловко изогнулся, пытаясь отбить снаряд, и подарил его Корентену Толиссо, а через секунду Йозуа Киммих втолкнул мяч в ворота «Реала» — как и в первой игре, немецкий футболист открыл счёт.

Мюнхенцы взяли передышку перед повторной атакой и просчитались — «Реал» был готов ответить. Марсело исполнил свой фланговый навес, после которого Карим Бензема выпрыгнул к чужим воротам и забил головой.

Мюллер не зря переживал по поводу судейства. Когда Роберт Левандовски, мечтающий перейти в «Реал», попытался вернуть «Баварии» преимущество в счёте, на нём дважды нарушили правила, за что судьи могли наказать хозяев поля двумя пенальти. Сначала польского форварда сбили с ног в чужой штрафной, и при большом желании Чакын мог бы за это наказать, а под конец первого тайма Левандовски пробил в руку Марсело. Арбитры момент не разглядели и наградили гостей лишь угловым, так как мяч улетел потом за вратарскую линию.

Сразу после перерыва «Реалу» улыбнулась невероятная удача. Толиссо отдал пас вратарю Свену Ульриху, занявшему позу, чтобы поймать мяч руками. В последний момент голкипер вспомнил, что такое движение жёстко карается свободным ударом, и попытался отбить снаряд ногами, но было уже поздно — снаряд продолжил катиться к пустым воротам. В этот момент в штрафную ворвался Бензема и сократил отставание от ван Нистелроя в рейтинге бомбардиров. Такой смехотворный гол практически вывел «Реал» в финал Лиги чемпионов.

Карим Бензема не делал дублей в #ЛигаЧемпионов с февраля 2014 года ⚽️⚽️ pic.twitter.com/5pL2tKcuQ3 — UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) 1 мая 2018 г.

Но впереди был ещё целый тайм, в течение которого «Баварии» было достаточно забить два мяча — тогда преимущество в забитых на выезде мячах переходило бы к ней. После промаха Криштиану Роналду, который проводил рекордный для полевых игроков 152-й матч в Лиге чемпионов, гости поняли, что медлить больше нельзя. На 63-й минуте бывший игрок «Реала» Хамес Родригес оказался на удачной позиции для удара и добил мяч с острого угла — счёт в матче сравнялся.

🇨🇴 Хамес Родригес - первый колумбиец, забивший в #ЛигаЧемпионов за три разных клуба ⚽️ pic.twitter.com/wiinZ3hb9T — UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) 1 мая 2018 г.

Баварцы старались забить в третий раз и в два раза превзошли «Реал» в ударах по воротам. Но Кейлор Навас ловил или отбивал все мячи, летевшие к его владениям. В добавленное время он играл после тяжёлого падения, во время которого в очередной раз спас ворота. «Реал» выстоял в этом безостановочном штурме и выиграл путёвку в Киев. Легко она королевскому клубу не досталась, так что, когда болельщики называли встречу «Реала» и «Баварии» скрытым финалом, они были абсолютно правы.