Шаг к титулу: «Реал» обыграл «Баварию» в полуфинале Лиги чемпионов

Мадридский «Реал» в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов на выезде обыграл «Баварию». Мюнхенцы вышли вперёд в середине первого тайма, но незадолго до перерыва гости восстановили статус-кво. А во второй половине встречи победу мадридцам принёс точный удар Марко Асенсио. При этом Криштиану Роналду впервые в текущем розыгрыше Лиги чемпионов ушёл с поля без гола. RT рассказывает, чем запомнилось противостояние в Мюнхене.

Мадридское проклятие для «Баварии» и неудержимый Роналду

Противостояние «Баварии» и «Реала» давно превратилось в классику Лиги чемпионов. Только в полуфинале турнира команды встретились в седьмой раз. В предыдущих шести четырежды удачливее оказывались мюнхенцы.

Однако в последние годы у немецкого коллектива выработался настоящий «мадридский комплекс». Пять последних игр между соперниками завершились победами «Реала». И колоссальный вклад в удачную серию «королевского клуба» внёс Криштиану Роналду. В шести матчах с «Баварией» на счету португальца значилось девять мячей. В прошлом сезоне команды пересеклись на стадии четвертьфинала, и именно Роналду стал главным героем противостояния, записав на свой счёт пять голов в двух играх. Правда, в ответной встрече мадридцам сильно помог судья, несправедливо удаливший Артуро Видаля и засчитавший один из мячей Криштиану из офсайда.

В последний же раз «Бавария» проходила «Реал» в Лиге чемпионов в сезоне 2011/2012. Тогда пути команд также пересеклись в полуфинале. Стороны обменялись домашними победами, и всё решилось в серии пенальти. Примечательно, что мюнхенцами тогда также руководил Юпп Хайнкес.

Для него игры с «Реалом» до сих пор являются принципиальными, ведь в 1998 году Хайнкесу в «королевском клубе» указали на дверь, несмотря на победу в Лиге чемпионов. С особым настроем на поле выходил и Хамес Родригес, арендованный «Баварией» на два сезона как раз у мадридцев. Вдобавок пару сезонов в своём время провёл в «Реале» и Арьен Роббен.

Что же касается состава мадридцев, то Тони Кроос начинал свою карьеру в «Баварии» и принимал участие в памятных играх с «Реалом» в 2011-м, а в общей сложности в Лиге чемпионов четырежды противостоял своему нынешнему коллективу. Если же брать общую статистику матчей команд в Лиге чемпионов / Кубке европейских чемпионов, то в 23 играх обе стороны одержали по 11 побед при двух ничьих.

Первый тайм: травмы «Баварии» и обмен голами

Очередная серия мадридо-мюнхенского противостояния началась достаточно осторожно. Немало поспособствовала этому оборонительная тактика «Реала». Зидан впервые в плей-офф оставил на скамейке запасных Карима Бензема, зато выпустил в основе работоспобного Лукаса Васкеса. Гарет Бэйл также остался в запасе. При потере мяча гости моментально опускались на свою половину поля всей командой, кроме дежурившего впереди Роналду.

«Бавария» спустя пять минут после начала встречи вдобавок осталась без Арьена Роббена. «Хрустальный» голландец получил очередное мышечное повреждение и покинул поле. Вместо него в игру вступил Тьяго Алькантара. Забегая вперёд, это была не последняя рокировка мюнхенцев из-за травмы по ходу первого тайма.

Потеря Роббена сбила атакующий настрой хозяев, и «Реал» ближе к середине тайма завладел преимуществом. При этом мадридцы шли вперёд крайне осторожно, чтобы не пропустить контратаку соперника.

Осторожничали они неслучайно. На 28-й минуте хозяева в быстром прорыве открыли счёт. Марсело не успел вернуться в оборону на левый фланг, а Йозуа Киммих после передачи Хамеса дошёл до штрафной и неожиданно пробил в ближний угол, воспользовавшись тем, что Кейлор Навас ждал прострела и заранее начал заваливаться в сторону.

Спустя пять минут ещё одна контратака мюнхенцев завершилась травмой Жерома Боатенга. Центральный защитник решил пойти на чужую половину поля и также повредил мышцу. Уходил с поля он, сильно хромая.

Правда, тут же печаль поклонников «Баварии» чуть было не сменилась ликованием. Франк Рибери мог выходить один на один с Навасом, но неожиданно не справился с обработкой мяча.

А в конце первого тайма «Реал» забил также неожиданно, как 15-ю минутами ранее соперник. После подачи с правого фланга Марсело слёту пробил из угла штрафной и послал мяч точно под дальнюю штангу. Свен Ульрайх даже не успел вытянуть руку.

Второй тайм: судьбоносная ошибка Рафиньи и незаметный Роналду

В начале второго тайма гости вовсе вышли вперёд. Результативной оказалась замена Зидана, сделанная в перерыве. Вместо Иско тренер выпустил на поле Марко Асенсио. Впрочем, настоящим автором этого гола стал Рафинья. После скидки Киммиха бразилец фактически выложил мяч на ногу Васкесу, а тот уже вывел на рандеву партнёра. Грубейшая ошибка защитника обернулась для «Баварии» поражением.

📸 Substitute Marco Asensio coolly slots Real Madrid in front. ⚽️ #UCLpic.twitter.com/kLpULoOHUJ — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) 25 апреля 2018 г.

У мюнхенцев оставалось ещё полчаса на то, чтобы отыграться, и хозяева на какой-то момент прижали соперника к воротам. Команду едва ли не в одиночку повёл за собой 35-летний Рибери. Француз на левом фланге регулярно обыгрывал оппонентов и пару раз очень опасно бил по воротам мадридцев. Если бы не Навас, матч мог закончиться по-другому. Даниэль Карвахаль с Рибери откровенно не справлялся и в итоге попросил замену из-за некоего повреждения. Его замена стала третьей вынужденной в этом матче.

Однако потеря Карвахаля пошла «Реалу» даже на пользу. Его место на правом краю обороны занял Васкес. 26-летний полузащитник в обороне никогда не играл, но сделал всё, чтобы закрыть Рибери. Конечно, это получалось далеко не всегда, но Франк, по крайней мере, перестал чувствовать себя столь вольготно на левой бровке.

Васкес же стал настоящим героем матча. Получив свой шанс, он выполнил огромное количество черновой работы в первом тайме, после перерыва подловил Рафинью на ошибке, отдал голевую передачу, и, в конце концов, максимально усложнил жизнь Рибери на неродной для себя позиции в решающий момент встречи.

А что же Роналду? Впервые в текущем сезоне ЛЧ Криштиану ушёл с поля без гола. При этом нельзя сказать, что он провалил игру. Роналду стягивал защитников соперника на себя, уводил их на фланг, обыгрывался с партнёрами. Но по итогам встречи португалец ни разу не пробил по воротам. Точнее один удар был, и даже голевой, но футболист перед этим подыграл себе рукой. Тем не менее, «Реал» одержал победу, и, наверняка, Криштиану остался доволен.

«Бавария» же в концовке устроила настоящий штурм ворот соперника, но стеной стоял Навас. За свою ошибку в ситуации с пропущенным мячом он реабилитировался сполна. Сыграл свою роль и тот фактор, что на второй тайм у Хайнкеса осталась лишь одна замена. После гола Асенсио начал активно разминаться высокий нападающий Сандро Вагнер, но в итоге на поле за 15 минут до конца вышел Корентин Толиссо, чтобы укрепить центр поля. Прозорливый Зидан тут же убрал подуставшего Каземиро и выпустил Матео Ковачича.

Мюнхенцы провели не лучший матч и потерпели домашнее поражение, которое может обернуться для них вылетом из ЛЧ. Тем не менее, сдаваться команда точно не будет. В конце концов, в прошлом сезоне «Бавария» в четвертьфинале главного еврокубка в первом матче уступила «Реалу» с аналогичным счётом, но в Мадриде перевела противостояние в дополнительное время. А сами мадридцы на предыдущей стадии чуть было не вылетели после разгромной победы в Турине.