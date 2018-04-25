«Им не место в футболе»: двое фанатов «Ромы» обвиняются в покушении на убийство болельщика «Ливерпуля»

Перед первым матчем 1/2 финала Лиги чемпионов по футболу двое фанатов «Ромы» совершили нападение на болельщика «Ливерпуля». Англичанин получил тяжёлые травмы головы и был госпитализирован в критическом состоянии. Полиция Мерсисайда задержала римлян по подозрению в покушении на убийство.

«Ливерпуль» и «Рома» устроили настоящее шоу в первом матче полуфинала Лиги чемпионов. Команды показали яркий атакующий футбол и забили на двоих семь мячей, а главным героем встречи стал форвард хозяев Мохаммед Салах. Будущий соперник сборной России на домашнем чемпионате мира отметился дублем и отдал две результативные передачи.

Также по теме «Хулиганизм — это зверь»: премьера фильма RTД о футбольных бандах Европы Хулиганизм зародился в середине XX века на родине футбола — в Англии, однако максимальный размах движение получило в последние 20—30...

Однако футбольный спектакль на «Энфилде» был омрачён событиями, которые произошли незадолго до начала встречи. Пока футболисты готовились выйти на поле стадиона, фанаты клубов выясняли отношения друг с другом. В городе было зафиксировано сразу несколько случаев столкновения между итальянскими и английскими болельщиками, причём в некоторых из них градус жестокости зашкаливал.

Одна из самых масштабных потасовок завязалась у одного из баров Ливерпуля — «Альберт Паба». Группа из 80 итальянцев, которые не были одеты в клубные цвета «Ромы», напала на болельщиков английской команды. По сообщениям очевидцев, в драке они использовали кожаные ремни. Кроме того, некоторые из них были вооружены молотками, но пустили ли они их в ход, осталось неизвестным.

В результате столкновения серьёзно пострадал один из болельщиков «Ливерпуля». Из-за полученных травм он был госпитализирован.

«53-летний мужчина, который, судя по всему, был болельщиком английской команды, стал жертвой нападения в ходе столкновения между фанатами «Ливерпуля» и «Ромы». В настоящий момент он направлен в Неврологический центр Уолтона, где его состояние определено как критическое, — цитирует The Sun суперинтенданта Дейва Чарнока.

Pre-match trouble outside Anfield started when group of Roma fans arrived via Venmore St, burst on to Walton Breck Rd & attacked, many using belts. #LFC fan knocked to floor & received lengthy medical treatment. Skirmishes, projectiles, at least 1 hammer in hand, police arrived pic.twitter.com/Yaby4q5f0Y — David Ornstein (@bbcsport_david) 24 апреля 2018 г.

Полиция немедленно начала расследование данного происшествия. В течение краткого промежутка времени были задержаны двое римлян, которых подозревают в нападении на фаната английского коллектива.

«Двое мужчин, 25 и 26 лет из Рима, были арестованы по подозрениям в покушении на убийство. Они были направлены в полицейский участок, где будут допрошены», — отметил Чарнок.

Как сообщили в полиции Мерсисайда, общее число задержанных составило девять человек. В числе вменяемых им правонарушений значатся: нападение, хранение оружия и наркотиков, нанесение ущерба, нарушение общественного порядка, а также нахождение в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения.

По словам Чарнока, для возбуждения уголовных дел будут использованы все имеющиеся возможности.

«Мы просмотрим записи с видеокамер, расположенных на улице, а также на самих полицейских. Кроме того, воспользуемся клубной системой идентификации фанатов, чтобы довести каждое из этих дел до суда», — добавил суперинтендант.

Английская полиция и фанаты «Ливерпуля» перед матчем с «Ромой» в полуфинале Лиги чемпионов

globallookpress.com

Представители «Ливерпуля» прокомментировали столкновения болельщиков, произошедшие в преддверии матча.

«В этот трагический момент все наши мысли о жертве нападения и его семье. Мы предлагаем им свою полную поддержку. С самого начала клуб контактировал с медицинскими службами и продолжит держать ситуацию на контроле», — говорится в заявления мерсисайдцев на официальном сайте.

В римском клубе выразили мнение, что в футболе не должно быть подобных проявлений жестокости, а также обратились со словами поддержки к жертве происшествия.

В тоже время данным инцидентом заинтересовались в Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Представитель организации выразил мнение, что людям, которые совершили нападение, не место на стадионе.

«Мы глубоко шокированы тем отвратительным нападением, которое произошло перед встречей. Все наши мысли с пострадавшим и его близкими. Виновникам этой бесчестной акции не место в футболе. Мы верим, что они будут наказаны по всей строгости», — прокомментировали случившееся в УЕФА.

Однако нападение у «Альберт Паба» стало не единственным эпизодом, на который обратили внимание английские стражи правопорядка. В частности, их заинтересовал эпизод с массовым использованием пиротехники, который произошёл во время подъезда к стадиону автобуса «Ливерпуля». Десятки фанатов «красных» зажгли файеры в цвет своего коллектива, в результате чего улицу заволокло дымом. Также болельщиками было перевёрнуто несколько автомобилей полиции.

«Детективы рассмотрят случай с использованием файеров рядом со стадионом «Энфилд» на улице Арклс Лейн», — заверил Чарнок.

В преддверии встречи многие боялись повторения событий, которые произошли перед ответным матчем 1/4 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити». Тогда болельщики мерисайдского клуба забросали автобус соперника бутылками и другими предметами. В результате было разбито несколько стёкол автомобиля, а новоиспечённым чемпионам Англии пришлось покинуть город на другом транспортном средстве.