Журналист: Зачинщиками беспорядков в Ливерпуле стали фанаты «Ромы»

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Зачинщиками беспорядков, возникших накануне первого полуфинального матча Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Ромой», стали фанаты итальянского коллектива.

Об этом посредством своей страницы в социальной сети Twitter сообщил корреспондент издания Sunday Times Джонатан Норткрофт.

По словам журналиста, итальянцы в количестве примерно двадцати человек атаковали  фанатов «Ливерпуля» возле одного из баров, расположенных около стадиона «Энфилд». Своей целью нападавшие выбрали пожилого болельщика, и, воспользовавшись тем, что сотрудники полиции не успели своевременно прибыть на место происшествия, нанесли ему серьёзные травмы.

Ранее сообщалось, что британская полиция задержала болельщика, принимавшего участие в беспорядках в Ливерпуле.

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