Британская полиция задержала болельщика, принимавшего участие в беспорядках в Ливерпуле

В Великобритании болельщик, имя которого не называется, был задержан полицией за участие в беспорядках накануне первого полуфинального матча футбольной Лиги чемпионов между английским «Ливерпулем» и итальянской «Ромой».

Об этом сообщает BBC. Отмечается, что в настоящее время полиция проводит расследование по мотивам серии инцидентов с участием обеих команд, возникших накануне встречи. Ранее сообщалось, что болельщик «Ливерпуля» получил ножевое ранение во время беспорядков перед матчем с «Ромой».