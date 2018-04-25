Британская полиция задержала болельщика, принимавшего участие в беспорядках в Ливерпуле

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В Великобритании болельщик, имя которого не называется, был задержан полицией за участие в беспорядках накануне первого полуфинального матча футбольной Лиги чемпионов между английским «Ливерпулем» и итальянской «Ромой».

Об этом сообщает BBC.

Отмечается, что в настоящее время полиция проводит расследование по мотивам серии инцидентов с участием обеих команд, возникших накануне встречи.

Ранее сообщалось, что болельщик «Ливерпуля» получил ножевое ранение во время беспорядков перед матчем с «Ромой».

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