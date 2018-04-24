СМИ: Болельщик «Ливерпуля» получил ножевое ранение во время беспорядков перед матчем ЛЧ с «Ромой»

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Болельщик английского футбольного клуба «Ливерпуль» получил ножевое ранение во время беспорядков накануне первого полуфинального матча Лиги чемпионов с итальянской «Ромой», который проходит в эти минуты.

Об этом сообщает издание The Sun.

Отмечается, что болельщик был ранен около одного из ливерпульских баров. Ему оказана медицинская помощь.

Ранее стало известно, что власти Саудовской Аравии подарили нападающему «Ливерпуля» Мохамеду Салаху участок земли в Мекке.

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