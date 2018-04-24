Власти Саудовской Аравии подарили египетскому футболисту Салаху участок земли в Мекке

Власти Саудовской Аравии подарили египетскому футболисту «Ливерпуля» Мохамеду Салаху участок земли в священном для мусульман городе Мекка.

Об этом сообщает ТАСС.

По словам главы муниципального совета Мекки Фахда ар-Роуки, власти королевства решили выделить земельный участок в подарок Салаху за его выдающиеся спортивные заслуги и рекордные показатели в нынешнем чемпионате Англии. Он отметил, что Салах оказывает позитивное влияние на арабскую молодёжь и является послом всех мусульман в Великобритании.

Согласно заявлению ар-Роуки, египетский футболист сможет сам выбрать участок земли в черте Мекки.

Сборная Саудовской Аравии встретится с национальной командой Египта в рамках группового этапа чемпионата мира 2018 года в России.

Ранее сообщалось, что Салах признан игроком года в АПЛ.