«Хулиганизм — это зверь»: премьера фильма RTД о футбольных бандах Европы

Хулиганизм зародился в середине XX века на родине футбола — в Англии, однако максимальный размах движение получило в последние 20—30 лет. За это время в Европе появилось множество группировок, главной целью которых является драка с фанатами соперничающей команды. Члены банд рассказали RT о причинах и целях своей затянувшейся войны, в которой уже убиты и покалечены десятки людей.

Околофутбольное движение, получившее название «хулиганизм», начало зарождаться в Англии в конце 1950-х годов. При этом впервые случаи столкновений между болельщиками противоборствующих клубов зафиксированы намного раньше — в начале XIX века.

Группировки агрессивно настроенных фанатов формируются из людей, объединённых схожими футбольными пристрастиями. Со временем главным для них становится желание подраться с представителем другого клуба, а не поддержать любимую команду. Так произошло с Шефом — поклонником шведского «Гётеборга» и основателем одной из самых жестоких хулиганских банд Европы — Wisemen.

«В своё время команда «Гётеборг» была довольно дружелюбной. У нас не было врагов, мы просто приходили смотреть футбол семьями, брали с собой детей. А фанаты из Стокгольма наоборот всегда были очень агрессивными, мы для них стали очень лёгкой мишенью. Они начали совершать нападения, крушили пабы, пугали людей. И некоторые из нас подумали: «Надо дать сдачи!» Поначалу это была самозащита. А потом мы поняли, что у нас неплохо получается, и стали чаще нападать сами. Начали выезжать за границу или в столицу Швеции», — рассказывает Шеф.

В настоящее время основатель Wisemen владеет тремя ресторанами в родном Гётеборге, однако это не мешает ему принимать активное участие в околофутбольной деятельности. По его словам, ранее ему не раз приходилось получать серьёзные травмы во время столкновений с фанатами соперника.

«Меня пытались зарезать, у меня были сломаны рёбра, руки. Мне порезали лицо», — признаётся фанат.

По его словам, со временем бои между болельщиками претерпели серьёзные изменения. Они не потеряли в жестокости, однако стали больше напоминать спорт. Но ранее столкновения не раз заканчивались летальным исходом.

«Народ штурмовал пабы, устраивал драки. Не было никаких правил: люди использовали палки, ножи, бутылки, стулья — всё, что попадалось под руку. Это были бои без правил, и фанаты действительно хотели убивать друг друга. В итоге один из наших погиб», — говорит Шеф.

«Ищем случая подраться»

Греция тоже славится ожесточёнными схватками между фанатами. Особняком стоят сражения между болельщиками «Панатинаикоса» и «Олимпиакоса». Во время матчей между этими серьёзными соперниками страсти разгораются как на футбольном поле, так и за его пределами. Причём зачастую им не нужно веской причины для того, чтобы побить своих противников.

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«В начале декабря мы напали на хулиганов «Панатинаикоса» во время волейбольного матча. Их было примерно 150 человек, нас — около 70. Мы пробрались на стадион, и когда встреча закончилась, атаковали их. Наши ребята стояли у двери и били их дубинками. Также мы сожгли их мотоциклы. Нам плевать, какой это спорт, мы ищем случая подраться с нашими врагами», — заявляет участник фанатской группировки «Олимпиакоса» Gate 7, который отдал ей половину своей жизни — 15 лет.

В Афинах необходимо чётко понимать, в какой именно части города ты находишься. Столица Греции поделена на зоны влияния. Одна принадлежит зелёным — фанатам «Панатинаикоса», вторая — красным, которые являются сторонниками «Олимпиакоса». В столкновениях между ультрас этих клубов были покалечены и убиты десятки молодых греков. Причина в практически полном отсутствии правил: хулиганы дерутся в шлемах и пользуются палками, арматурой и ножами.

«Мы ищем встречи с ними на улицах. И они тоже. Назначать поединок в лесу не в наших правилах. Конфликты между фанатами «Олимпиакоса» и «Панатинаикоса» продолжаются последние 30 лет. Я думаю, что эта ненависть никогда не закончится. Ей просто не позволят сделать это. С каждым годом она будет только расти», — добавил участник группировки Gate 7.

Также остро проблема с футбольными хулиганами стоит в Германии. Такие группировки в стране существуют уже 30 лет. Однако по мнению автора ряда книг о футбольных фанатах Дуги Бримсона, в последнее время положение осложнилось.

«Мне кажется, в плане хулиганизма и расизма особое внимание надо обратить на Германию. Из-за иммигрантов уровень недовольства в стране всё время растёт, и ситуация становится всё хуже. И в прошлом у них что-то подобное уже было, давайте будем объективными», — считает он.

«Во времена моей молодости не было такого понятия, как футбольные хулиганы. Этот термин пришёл к нам позже, из Англии. Я думаю, тогда правил проведения фанатских драк было меньше. Они стали появляться потом — например, лежачих не бить. Но раньше такого не было. Если на трибунах стадиона были болельщики команды соперника, происходило столкновение», — признается Андреас Ленц, ветеран хулиганской группировки «Штутгарта».

Полиция страны старается пресекать конфликты между фанатами. Однажды в штаб группировки болельщиков «Штутгарта» пришли стражи правопорядка и провели обыск. Однако хулиганов это не останавливает. Со временем они перешли с сотовых телефонов на интернет и теперь пользуются сетью для организации драк.

По мнению Бримсона, проблему существования околоспортивных группировок не удастся решить никогда.

«Хулиганизм — это зверь. И он постоянно растёт. Что будет дальше — неизвестно. Тот факт, что до сих пор об этом говорят в новостях, доказывает, что проблема не будет решена никогда, — считает писатель.

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