Египетская сила: «Ливерпуль» разгромил «Рому» в первом полуфинале ЛЧ благодаря дублю и двум передачам Салаха

«Ливерпуль» обыграл «Рому» в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов. Игра закончилась со счётом 5:2 в пользу английского клуба. В составе мерсисайдцев дублем и двумя голевыми передачами отличился Мохамед Салах. Также два мяча в команде Юргена Клоппа забил Роберто Фирмино. «Роме» для выхода в финал турнира необходимо побеждать дома с разницей в три гола, как это уже было сделано в противостоянии с «Барселоной».

Как бы ни манила болельщиков дуэль «Реала» и «Баварии», противостояние «Ливерпуля» и «Ромы» в полуфинале Лиги чемпионов всё-таки можно назвать более интригующим. И это не только потому, что они совершили одинаково великие подвиги, сокрушив «Манчестер Сити» и «Барселону» на более ранней стадии турнира. Английский и итальянский клубы объединяет фигура лучшего футболиста на данный момент — Мохаммеда Салаха. Египетскому форварду предстояло сыграть против своей бывшей команды, уход из которой сделал его суперзвездой.

С тех пор, как Салах перешёл из «Ромы» в «Ливерпуль», он успел стать игроком года в Премьер-лиги, повторить рекорд результативности английского чемпионата и стать настоящим национальным героем, за которого на последних выборах президента Египта проголосовали полтора миллиона избирателей, самостоятельно вписывая его имя в бюллетени. Чтобы у всех болельщиков сезон 2017/2018 раз и навсегда ассоциировался с именем Салаха, ему оставалось только совершить нечто невероятно в первом матче против «Ромы» на «Энфилде».

Египтянин не подвёл и действительно выдал такое шоу, мечтать о котором не мог ни один поклонник «Ливерпуля». Уже на шестой минуте Салах отдал опасный пас Роберто Фирмино, после которого мог бы быть гол, будь бразилец чуть поточнее и не находись он в офсайде — арбитры сигнализировали о положении «вне игры» сломанным флажком. Вскоре хозяева поля потеряли Алекса Окслейда-Чемберлена, который получил в подкате травму. На некоторое время Салаху и Фирмино пришлось притормозить в ожидании удобного момента для новой атаки, а Садио Мане предпринял два удивительных скоростных рывка. Сенегальцу не хватало только точности, чтобы открыть счёт. Когда же нападающий всё-таки попал по воротам, судьи вновь зафиксировали офсайд.

После такого Салаху пора было возвращаться в игру. Получив мяч на краю штрафной, форвард красиво пробил в дальнюю девятку, не оставив шансов вратарю «Ромы» Алисону. Египтянин в очередной раз проявил благородство и не стал праздновать гол. Но от возможности оформить дубль он не отказался. Под конец первого тайма Фирмино разогнал атаку, и Салах её мастерски завершил. В перерыве матча у болельщиков возник повод пообсуждать — достоин ли Салах «Золотого мяча» уже прямо сейчас или ему надо для этого всё-таки выиграть Лигу чемпионов. Десять мячей в одном розыгрыше турнира — достойный повод отметить таким образом заслуги футболиста.

Второй тайм матча начался с того, что Салах вывел Мане на отличную позицию, с которой у сенегальца открывался вид на пустые ворота «Ромы». Англичане на протяжении всего сезона в Лиге чемпионов забивали как минимум три мяча каждому своему сопернику, а с «Ромой» сделали это в первой же полуфинальной встрече, когда все эксперты и букмекеры предсказывали, что команды покажут осторожный футбол без голевого пиршества.

Хотя Салах провёл выдающийся матч, в его тени незаслуженно оставался Фирмино, заслуживший не меньше хвалебных эпитетов. Египтянин помог одноклубнику, точно прострелив с фланга на исходе часа игрового времени. Будущий соперник сборной России на чемпионате мира за 61 минуту оформил два гола и сделал два результативных паса. «Рома» была после такого опустошена, и Фирмино легко удалось оформить дубль спустя несколько минут.

Впрочем, после ухода Салаха с поля гости приободрились. Когда овации в честь него стихли, игра выровнялась, и римляне отыграли один мяч — мерсисайдцы не ожидали, что Раджа Найнгголан отдаст точный пас с середины поля, а Эдин Джеко вступит в единоборство с обороной «Ливерпуля» и возьмёт верх. Внезапным оказался и самостоятельный удар Найнгголана, который Джеймс Милнер остановил рукой. Судьи назначили пенальти, который Диего Перотти уверенно реализовал.

Матч закончился со счётом 5:2, наглядно показавшим, насколько «Ливерпуль» оказался сильнее своего соперника. Но «Роме» пока ещё рано покидать Лигу чемпионов. Как и в ответной игре с «Барселоной», итальянскому клуб достаточно выиграть дома со счётом 3:0, чтобы отпраздновать итоговый успех. Сколько бы голов не организовал Салах, всего это может быть мало, если его бывшая команда повторит результат четвертьфинала.