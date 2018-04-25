Два фаната «Ромы» арестованы по подозрению в покушении на жизнь болельщика «Ливерпуля»
Болельщик английского клуба был доставлен в больницу с травмами головы в критическом состоянии в результате инцидента, произошедшего около одного из пабов накануне первого полуфинального матча футбольной Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Рома».
На месте происшествия была проведена судебно-медицинская экспертиза. Полицейские ведут допрос задержанных, сообщает «Чемпионат».
Ранее британская полиция задержала болельщика, принимавшего участие в беспорядках в Ливерпуле.