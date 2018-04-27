Страсти на «Эмирейтс» и уверенная победа «Марселя»: чем запомнились первые полуфиналы Лиги Европы

В Лиге Европы завершились первые полуфинальные матчи. «Арсенал» на домашнем стадионе сыграл вничью с «Атлетико», который на протяжении 80 минут был в меньшинстве. У мадридцев заработал удаление даже главный тренер Диего Симеоне. В параллельной встрече «Марсель» на своём поле уверенно победил «Ред Булл Зальцбург». Подопечные Руди Гарсии забили два безответных мяча в ворота соперника. О ярких моментах стартовых встреч — в материале RT.

Два удаления и невероятное спасение «Атлетико»

Матч между «Арсеналом» и «Атлетико» обещал стать настоящим праздником для футбольных болельщиков. На поле встречались два коллектива, которые гораздо привычнее видеть в плей-офф Лиги чемпионов. Но если лондонцы в последние годы не могут похвастаться успешными выступлениями в главном клубном турнире Европы, то «матрасники» за последние пять лет дважды доходили до финала соревнований. Однако оба раза завоевать трофей им мешал принципиальный соперник в лице мадридского «Реала».

«Арсенал» подходил к данному матчу более мотивированным. Для коллектива из Лондона победа в Лиге Европы осталась единственным шансом на попадание в Лигу чемпионов в будущем сезоне. «Канониры» крайне неудачно выступили в нынешнем сезоне Английской премьер-лиги и на данный момент занимают лишь шестое место в турнирной таблице. Таким образом, подопечные Арсена Венгера рискуют остаться без еврокубков.

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Кроме того, положительное влияние на команду мог оказать будущий уход Венгера с поста наставника коллектива. На протяжении 22 лет француз возглавлял «Арсенал», но по окончании нынешнего сезона покинет клуб. Как признавался перед игрой с «Атлетико» полузащитник «канониров» Гранит Джака, футболисты хотят сделать наставнику подарок в виде трофея Лиги Европы.

С самого начала встречи страсти на поле начали накаляться. Уже на 10-й минуте матча «Атлетико» остался в меньшинстве. За вторую жёлтую карточку был удалён правый защитник Шими Врсалько. Сначала хорват грубо сыграл против Джека Уилшера, а после досталось Александру Ляказетту. Арбитр встречи Клеман Турпен не сомневаясь изгнал игрока с поля.

Спустя три минуты вслед за своим футболистом направился и главный тренер мадридского клуба. Диего Симеоне, который славится своим буйным нравом, крайне эмоционально выражал своё недовольство решением арбитра не наказывать жёлтой карточкой защитника «Арсенала» Эктора Бельерина. Турпен счёл поведение наставника неэтичным и отправил его досматривать матч на трибунах.

Удаление в составе соперников раскрепостило игроков «Арсенала». «Канониры» взяли мяч под свой контроль и принялись создавать один опасный момент за другим. Шансы отличиться имели вышеупомянутые Ляказетт и Уилшер, опасный удар по воротам Яна Облака нанёс Дэнни Уэлбек, но мяч упорно не шёл в сетку.

Под конец тайма «матрасникам» удалось не только выровнять игру, но также создать несколько опасных моментов. Главная ударная сила «Атлетико» Антуан Гризманн имел сразу несколько шансов открыть счёт в матче, но уверенно действовал голкипер «Арсенала» Давид Оспина.

В начале второго тайма команды долго не могли организовать опасные моменты. «Арсенал» больше владел мячом, но «Атлетико» качественно оборонялся. Однако на 61-й минуте Гризманн допустил ошибку, которая привела к голу. Француз попытался издевательски обыграть Уилшера на границе своей штрафной площади, но тот перехватил мяч и исполнил подачу на Ляказетта. Александр уверенно переиграл Облака.

Футболист «Арсенала» Александр Ляказетт

Reuters

«Канониры» продолжали контролировать ход встречи, но удвоить преимущество не получалось. Снова не повезло Уэлбеку, который не смог замкнуть опасный прострел в исполнении Ляказетта. «Атлетико» ушёл в глухую оборону и думал лишь о том, чтобы не пропустить. Об этом свидетельствуют и замены мадридцев. Вместо форвардов Кевина Гамейро и Анхеля Корреа на поле появились опорный хавбек Габи и защитник Стефан Савич.

Ключевой момент встречи произошёл на 82-й минуте. Защитник «Арсенала» Лоран Косельни не смог удержаться на ногах у своей штрафной и подарил мяч Гризманну. С первым ударом форварда голкипер «канониров» справился, но мяч отскочил прямо в ноги к Антуану, который со второй попытки переправил его в сетку.

Подопечные Венгера бросились в атаку, но все их усилия оказались тщетными. Отличную возможность отличиться имел Аарон Рэмзи, но Облак в красивом прыжке коснулся мяча кончиками пальцев и спас свою команду.

Футболист «Атлетико» Антуан Гризманн

Reuters

«Арсенал» в большинстве не смог победить «Атлетико» на своём поле и серьёзно осложнил себе задачу по выходу в финал турнира. Теперь подопечных Венгера устроит только победа на «Ванда Метрополитано».

Передачи Пайета и преимущество «Марселя»

«Ред Булл Зальцбург» и «Марсель» стали авторами главных сенсаций на стадии 1/4 финала Лиги Европы. Обе команды уступили в первых мачтах серии, однако во втором проявили характер и пробились в следующую стадию. Причём если французы потерпели минимальное поражение от «РБ Лейпцига», то австрийский клуб уступил «Лацио» с разницей в два мяча — 2:4. Однако в ответной встрече подопечные Марко Розе четырежды огорчили голкипера соперников, при этом сами пропустив лишь раз.

Футболисты «Марселя» Димитри Пайет и Флорьян Товен

Reuters

На правах хозяев «Марсель» действовал первым номером и сумел отличиться в самом дебюте встречи. Уже на 15-й минуте Димитри Пайет исполнил подачу с углового в штрафную, которую замкнул Флорьян Товен. 25-летний уроженец Орлеана выиграл позицию у защитника «Зальцбурга» Андреаса Ульмера и беспрепятственно переправил мяч в сетку ворот соперника.

Больше в первом тайме командам отличиться не удалось. «Марсель» владел небольшим преимуществом, но «Ред Булл Зальцбург» отвечал опасными контратаками. В одном из эпизодов опасный удар из-за пределов штрафной нанёс хавбек австрийского клуба Штефан Ляйнер, также шанс отличиться имел защитник Дуйе Чалета-Цар. Игрок, который входил в сферу интересов московского «Спартака», мощно пробил с 22 метров, однако мяч пролетел выше дальнего верхнего угла ворот Йоанна Пеле.

Главным героем встречи стал Пайет. Главный организатор атак французского коллектива стал автором ещё одой результативной передачи. На этот раз он ассистировал Клинтону Н’Джие, который вышел на замену. Причём для того, чтобы отличиться, ему хватило всего трёх минут.

В последние минуты австрийцы попытались организовать осаду ворот Пеле, но французы уверенно действовали в обороне и не позволили сопернику сократить разницу в счёте. «Марсель» дома уверенно переиграл «Ред Булл Зальцбург» и с комфортным преимуществом подходит к ответной встрече.