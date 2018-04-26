«Арсенал» не смог победить «Атлетико» в полуфинале Лиги Европы, играя в большинстве с 10-й минуты
Забитым мячом в составе хозяев отметился нападающий Александр Ляказетт. У гостей отличился форвард Антуан Гризманн.
С десятой минуты встречи футболисты «Арсенала» играли в большинстве — с поля был удалён защитник «Атлетико» Шиме Вршалько, получивший две жёлтые карточки.
Ответный поединок команд состоится 3 мая в Мадриде. Победитель по сумме двух встреч выйдет в финал Лиги Европы.
Ранее сообщалось, что руководство «Арсенала» выделит новому тренеру команды £50 млн на усиление состава.