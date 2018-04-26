«Арсенал» не смог победить «Атлетико» в полуфинале Лиги Европы, играя в большинстве с 10-й минуты

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В первом полуфинальном матче футбольной Лиги Европы английский «Арсенал» на своём поле сыграл вничью с испанским «Атлетико» — 1:1.

Забитым мячом в составе хозяев отметился нападающий Александр Ляказетт. У гостей отличился форвард Антуан Гризманн.

С десятой минуты встречи футболисты «Арсенала» играли в большинстве — с поля был удалён защитник «Атлетико» Шиме Вршалько, получивший две жёлтые карточки.

Ответный поединок команд состоится 3 мая в Мадриде. Победитель по сумме двух встреч выйдет в финал Лиги Европы.

Ранее сообщалось, что руководство «Арсенала» выделит новому тренеру команды £50 млн на усиление состава.

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