СМИ: Новому наставнику «Арсенала» выделят £50 млн на трансферы

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Новому главному тренеру лондонского «Арсенала», который сменит Арсена Венгера, руководство клуба выделит £50 млн на летние трансферы.

Как сообщает The Telegraph, трансферный бюджет клуба будет сокращён в связи с непопаданием в Лигу чемпионов по итогам нынешнего сезона.

Отмечается, что, по всей вероятности, если наставник захочет провести серьёзное обновление состава, то ему придётся продать некоторых действующих игроков, чтобы расширить трансферный бюджет.

20 апреля нынешний наставник «канониров» Арсен Венгер, руководивший командой на протяжении 22 лет сообщил, что уйдёт в отставку по окончании сезона.

Ранее сообщалось, что «Арсенал» рассматривает восемь кандидатов на пост главного тренера.

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