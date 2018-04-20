Венгер покинет «Арсенал» в конце текущего сезона

Короткая ссылка
Главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер покинет клуб по окончании сезона-2017/18.
Венгер покинет «Арсенал» в конце текущего сезона
  • Reuters
  • © Scott Heppell

Об этом сообщает пресс-служба «Арсенала».

«После тщательного рассмотрения и последующих обсуждений с клубом я считаю, что сейчас подходящее время для меня уйти в отставку в конце сезона», — заявил Венгер.

Французский специалист поблагодарил сотрудников, игроков, директоров и болельщиков клуба, которые делают его особенным.

Венгер возглавляет «Арсенал» с 1996 года, является трёхкратным чемпионом Англии и семикратным обладателем Кубка страны.

Ранее футболист «Арсенала» заявил, что команда должна выиграть Лигу Европы, чтобы сохранить работу Венгеру.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Футбол
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных