Венгер покинет «Арсенал» в конце текущего сезона

Главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер покинет клуб по окончании сезона-2017/18.

Об этом сообщает пресс-служба «Арсенала».

«После тщательного рассмотрения и последующих обсуждений с клубом я считаю, что сейчас подходящее время для меня уйти в отставку в конце сезона», — заявил Венгер.

Французский специалист поблагодарил сотрудников, игроков, директоров и болельщиков клуба, которые делают его особенным.

Венгер возглавляет «Арсенал» с 1996 года, является трёхкратным чемпионом Англии и семикратным обладателем Кубка страны.

Ранее футболист «Арсенала» заявил, что команда должна выиграть Лигу Европы, чтобы сохранить работу Венгеру.