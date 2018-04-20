Венгер покинет «Арсенал» в конце текущего сезона
- Reuters
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Об этом сообщает пресс-служба «Арсенала».
«После тщательного рассмотрения и последующих обсуждений с клубом я считаю, что сейчас подходящее время для меня уйти в отставку в конце сезона», — заявил Венгер.
Французский специалист поблагодарил сотрудников, игроков, директоров и болельщиков клуба, которые делают его особенным.
Венгер возглавляет «Арсенал» с 1996 года, является трёхкратным чемпионом Англии и семикратным обладателем Кубка страны.
Ранее футболист «Арсенала» заявил, что команда должна выиграть Лигу Европы, чтобы сохранить работу Венгеру.