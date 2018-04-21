СМИ: «Арсенал» рассматривает восемь кандидатов на пост нового главного тренера
Об этом сообщает BBC.
По информации издания, в шорт-листе «канониров» находятся: Луис Энрике, Томас Тухель, Карло Анчелотти, Массимилиано Аллегри и Юлиан Нагельсман.
Отмечается, что «Арсенал» не против пригласить одного из бывших игроков клуба. В их числе оказались: помощник Хосепа Гвардиолы в «Манчестер Сити» Микель Артета, главный тренер «Нью-Йорк Сити» Патрик Вийера и лучший бомбардир в истории лондонцев Тьерри Анри.
Ранее сообщалось, что Энрике может пригласить Месси в «Арсенал», если станет тренером лондонского клуба.