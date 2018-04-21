СМИ: «Арсенал» рассматривает восемь кандидатов на пост нового главного тренера

Руководство лондонского «Арсенала» рассматривает восемь кандидатов на пост главного тренера команды после отставки французского специалиста Арсена Венгера.

Об этом сообщает BBC.

По информации издания, в шорт-листе «канониров» находятся: Луис Энрике, Томас Тухель, Карло Анчелотти, Массимилиано Аллегри и Юлиан Нагельсман.

Отмечается, что «Арсенал» не против пригласить одного из бывших игроков клуба. В их числе оказались: помощник Хосепа Гвардиолы в «Манчестер Сити» Микель Артета, главный тренер «Нью-Йорк Сити» Патрик Вийера и лучший бомбардир в истории лондонцев Тьерри Анри.

Ранее сообщалось, что Энрике может пригласить Месси в «Арсенал», если станет тренером лондонского клуба.