Зидан повторил достижение Липпи, выведя команду в финал ЛЧ третий сезон подряд

Главный тренер мадридского «Реала» вывел свою команду в финал Лиги чемпионов третий сезон подряд и тем самым повторил достижение известного итальянского специалиста Марчело Липпи.

Об этом сообщает пресс-служба турнира. Липпи в период с 1996 по 1998 год трижды выводил в финал Лиги чемпионов туринский «Ювентус». Two-time #UCL-winning coach Zinédine Zidane becomes first manager to reach three consecutive finals since Marcello Lippi (1996-98). 🏆🏆 pic.twitter.com/WaardTBiUv — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) 1 мая 2018 г. Ранее сообщалось, что «Реал» установил рекорд по числу выходов в финал Лиги чемпионов.