Зидан повторил достижение Липпи, выведя команду в финал ЛЧ третий сезон подряд

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Главный тренер мадридского «Реала» вывел свою команду в финал Лиги чемпионов третий сезон подряд и тем самым повторил достижение известного итальянского специалиста Марчело Липпи.

Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Липпи в период с 1996 по 1998 год трижды выводил в финал Лиги чемпионов туринский «Ювентус».

Ранее сообщалось, что «Реал» установил рекорд по числу выходов в финал Лиги чемпионов.

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