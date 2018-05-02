Зидан повторил достижение Липпи, выведя команду в финал ЛЧ третий сезон подряд
Об этом сообщает пресс-служба турнира.
Липпи в период с 1996 по 1998 год трижды выводил в финал Лиги чемпионов туринский «Ювентус».
Two-time #UCL-winning coach Zinédine Zidane becomes first manager to reach three consecutive finals since Marcello Lippi (1996-98). 🏆🏆 pic.twitter.com/WaardTBiUv— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) 1 мая 2018 г.
Ранее сообщалось, что «Реал» установил рекорд по числу выходов в финал Лиги чемпионов.