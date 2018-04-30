Чемпионство «Барселоны», матч года в Италии и прощание Венгера с Манчестером: итоги футбольных выходных в Европе

Благодаря хет-трику Лионеля Месси «Барселона» в 25-й раз стала чемпионом Испании. «Ювентус» в одном из самых зрелищных матчей сезона итальянской Серии А вырвал победу над «Интером» и приблизился к очередному титулу. Арсен Венгер провёл последнюю игру с «Манчестер Юнайтед» в качестве главного тренера «Арсенала», сын наставника «Атлетико» Диего Симеоне Джованни оформил первый хет-трик в карьере, а «Монако» рискует упустить серебро французской Лиги 1. О главных событиях выходных в ведущих европейских чемпионатах — в материале RT.

Англия. Рекорды чемпиона и осечка «Ливерпуля»

Центральным событием тура в АПЛ стала встреча «Манчестер Юнайтед» и «Арсенала». Арсен Венгер в последний раз противостоял принципиальному сопернику в качестве наставника лондонской команды, а Жозе Моуринью по такому случаю признался, что сожалеет о конфликтах, которые неоднократно возникали у него с французским специалистом.

На «Олд Траффорд» Венгера тоже ждал тёплый приём. Болельщики встретили его аплодисментами, а многолетний наставник «МЮ» Алекс Фергюсон даже преподнёс Арсену подарок — миниатюрный серебряный кубок в чёрной коробке, который публично вручил ему перед матчем.

Сам Венгер тоже приготовил для хозяев сюрприз: выставил на поле максимально экспериментальный состав. Француза можно понять, ведь «Арсенал» сражается с «Атлетико» в полуфинале Лиги Европы, а победа в этом еврокубке команде необходима, чтобы в следующем сезоне уже без Венгера сыграть в Лиге чемпионов.

В результате большая часть лидеров лондонцев осталась в запасе, а некоторые вовсе не попали в заявку, зато в стартовом составе оказались Рейсс Нелсон, Эйнсли Мэйтленд-Найлс и 20-летний греческий центральный защитник Константинос Мавропанос. С другой стороны с первых минут на поле вышел восстановившийся после травмы Генрих Мхитарян, который зимой перебрался в «Арсенал» из «МЮ».

В обратном направлении тогда проследовал Алексис Санчес, и чилиец принял непосредственное участие в раннем голе в ворота своей бывшей команды. После его удара мяч угодил в штангу, а первым на добивании оказался Поль Погба.

Тут же Мхитарян мог сравнять счёт, но его удару низом в дальний угол немного не хватило точности. «Манчестер» же в концовке первого тайма чуть было не отметился курьёзным голом. Эшли Янг выполнял подачу с левого фланга, а мяч неожиданно для всех едва не нырнул в ближний угол — гостей спасла штанга.

После перерыва «Арсенал» сравнял счёт, и огорчить свою бывшую команду всё же удалось Мхитаряну. Из-за пределов штрафной он нанёс бильярдный удар точно в дальний угол. Давид де Хеа даже не сделал попытки достать снаряд.

Игра была близка к тому, чтобы завершиться вничью, но на 91-й минуте хозяева вырвали победу. После подачи Янга Маруан Феллайни переиграл в воздухе того самого молодого защитника Мавропаноса и головой отправил мяч в дальний угол — 2:1.

«Манчестер Сити», заранее обеспечивший себе чемпионство, продолжает в последних турах играть в удовольствие и бить разнообразные рекорды. На этот раз подопечные Хосепа Гвардиолы на выезде разгромили «Вест Хэм». При этом один из мячей в собственные ворота отправил Пабло Сабалета, отыгравший в составе «горожан» долгих девять лет.

Забавно, что именно автогол аргентинца стал для «Манчестера» сотым мячом в текущем сезоне АПЛ. После перерыва гости отличились ещё дважды и повторили собственное достижение сезона-2013/14, в котором забили в АПЛ 102 мяча. Лидером по этому показателю за всю историю Премьер-лиги является «Челси»-2009/10 (103 гола), однако у «Сити» в запасе осталось три матча, чтобы переписать это достижение.

А рекорд «Челси» по количеству побед «Манчестер» уже повторил. Лишь двум этим командам удавалось за сезон выиграть в АПЛ не менее 30 матчей. Однако нет практически никаких сомнений, что чемпион в итоге перепишет и это достижение.

Самому «Челси» пока не до рекордов. Команда пытается пробиться в Лигу чемпионов. «Ливерпуль» же, который очень близок к попаданию в финал главного еврокубка, изо всех сил помогает лондонцам в решении их проблемы.

В прошлом туре подопечные Юргена Клоппа упустили победу над «Вест Бромвичем», а в этом не сумели обыграть другого аутсайдера «Сток Сити». Пробить Джека Батлэнда полуфиналисту ЛЧ так и не удалось. На этот раз ушёл с поля без гола даже Мохамед Салах. Правда, в конце игры защитник гостей Эрик Питерс сыграл рукой в собственной штрафной, но судья этого не заметил.

При этом «Челси» с удовольствием воспользовался второй подряд осечкой «Ливерпуля» в чемпионате и чуть позже с минимальным счётом обыграл «Суонси». Единственный мяч записал на свой счёт Сеск Фабрегас. От идущего четвёртым «Тоттенхэма» команду Антонио Конте теперь отделяют два очка, но соперник свой матч 35-го тура проведёт в понедельник. От «Ливерпуля» же лондонцы отстают на шесть баллов и при этом имеют матч в запасе.

Испания. Отдых Роналду и увольнение Монтеллы

Для того чтобы гарантировать себе 25-е чемпионство, «Барселоне» в отчётном туре Примеры требовалось всего-навсего сыграть вничью с аутсайдером «Депортиво». Мало кто сомневался, что каталонцы справятся с решением этой задачи, и они даже перевыполнили её, одержав победу.

«Депортиво» на домашней арене до последнего сопротивлялся, ведь только победа оставляла команде шансы на спасение от вылета из Примеры. Хозяевам даже удалось отыграться со счёта — 0:2. Однако подопечные Кларенса Зеедорфа ничего не смогли поделать с талантом Лионеля Месси. Аргентинец отличился в первом тайме, а в концовке матча ещё двумя точными ударами обеспечил «Барсе» золотую победу. Также необходимо отметить Луиса Суареса, отдавшего три результативные передачи.

🏆🔵🔴 CHAMPIOOONS!!!

It's not just this season's title.

It's not just our 25th @LaLiga.

It's a historic decade.

7 championships out of 10!#7heChamp10nspic.twitter.com/5cy1GNLVib — FC Barcelona 🏆🏆 (@FCBarcelona) 29 апреля 2018 г.

Месси стал первым игроком, забившим 30 мячей в семи сезонах Примеры. В текущем на его счету значатся уже 32 гола. Также Лионель наряду с покидающим команду Андресом Иньестой побили рекорд по количеству титулов в чемпионате Испании. Они в девятый раз выиграли национальное первенство и обошли по этому показателю Хави.

Болельщики «Барсы» по праву могут гордиться своей командой. Сине-гранатовые оформили в текущем сезоне «золотой дубль». Вслед за уверенной победой в Кубке страны команда гарантировала себе чемпионство. Причём интригу в борьбе за золото подопечные Эрнесто Вальверде по сути убили уже осенью, одержав 11 побед в 12 матчах. Мало того, «Барса» может пройти весь сезон Примеры без поражений.

Однако ложкой дёгтя для каталонцев стало болезненное поражение от «Ромы» в ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов, которое серьёзно омрачило успешный сезон.

🏆 No matter how many trophies we win, it never gets old! 💙❤️#7heChamp10nspic.twitter.com/OUoaup7OGd — FC Barcelona 🏆🏆 (@FCBarcelona) 29 апреля 2018 г.

«Реал» же, напротив, во внутренних турнирах остался без трофеев, зато близок к третьей подряд победе в Лиге чемпионов. В полуфинале главного еврокубка мадридцы переиграли «Баварию» и перед ответной встречей с мюнхенцами в рамках Примеры принимали скромный «Леганес». Зинедин Зидан предсказуемо провёл масштабную ротацию состава, предоставив отдых лидерам. Так, Криштиану Роналду вообще не оказалось в заявке на матч.

Зато место в старте сливочных получили Кико Касилья, Ашраф Хакими, Тео Бернар Франсуа, Хесус Вальехо, Борха Майораль и оставшиеся в Мюнхене в запасе Гарет Бэйл с Каримом Бензема. В результате именно валлиец открыл счёт на восьмой минуте, а Майораль удвоил преимущество «Реала» перед самым перерывом.

В середине второго тайма «Леганесу» удалось один мяч отыграть, и Зидан на всякий случай бросил в бой Марко Асенсио и Тони Крооса. Победный счёт «Реал» удержал, а гости уже после финального свистка остались без Габриэла, который в грубой форме выказал недовольство работой судьи.

Фирменную победу малой кровью в рамках отчётного тура одержал и «Атлетико». Для того чтобы поразить ворота «Алавеса» команде потребовалось сразу два пенальти. Первый не реализовал Фернандо Торрес. Спустя пять минут мадридцы заработали право на ещё один, и его отправился бить уже Кевин Гамейро. Точным ударом француз принёс «Атлетико» три очка.

«Вильярреал» с Денисом Черышевым в основном составе одержал куда более уверенную победу над «Сельтой». Подопечные Хавьера Ревильи разгромили соперника со счётом — 4:1 благодаря хет-трику Карлоса Бакки. Жаль только Черышев, который провёл на поле 86 минут, не набрал ни одного балла за результативность. В паре эпизодов Денис был близок к тому, чтобы отличиться, но удачи в этот вечер россиянину не хватило.

Не хватило её и Винченцо Монтелле. Итальянец возглавил «Севилью» в конце декабря и сумел вывести команду в четвертьфинал Лиги чемпионов. Однако в чемпионате дела у красно-белых откровенно не ладились. Последнюю победу в Примере «Севилья» одержала в начале марта, и после выездного поражения от аутсайдера «Леванте» у руководства клуба кончилось терпение — Монтелла был отправлен в отставку.

До конца сезона руководить командой будет опытный 62-летний Хоакин Каппарос, который уже возглавлял «Севилью» с 2000 по 2005 годы. Именно под его руководством красно-белые в 2001-м вернулись в элиту испанского футбола.

Италия. Хет-трик сына Симеоне и рекорд по проданным билетам

В Италии состоялся один из решающих матчей в борьбе за чемпионство. Ещё недавно казалось, что «Ювентус» без проблем завоюет трофей, однако туринцы сами усложнили себе жизнь, сперва сыграв вничью с аутсайдером «Кротоне», а затем дома уступив главному и единственному конкуренту «Наполи». Неаполитанцы же благодаря важнейшей выездной победе сократили отставание от лидера до одного очка. Чемпионская гонка началась фактически заново.

Причём «Ювентус» в следующем туре ждало противостояние с «Интером» на «Сан-Сиро». Подопечные Лучано Спаллетти разумеется жаждали остановить «Старую синьору». И дело было не только в желании подставить подножку принципиальному сопернику, но и в необходимости набирать три очка, ведь миланцы ведут отчаянную борьбу с «Ромой» и «Лацио» за попадание в зону Лиги чемпионов. Ажиотаж вокруг встречи был огромным, на игру были проданы все билеты — 78 328 штук.

Доходы хозяев в итоге превысили пять миллионов евро, что стало рекордной выручкой в истории матчей Серии А.

И собравшиеся на трибунах болельщики не пожалели о потраченных деньгах. Футболисты обеих команд устроили для них настоящее зрелище. Гости вышли вперёд уже на 13-й минуте, когда Дуглас Коста после передачи Хуана Куадрадо с фланга точно пробил в дальний угол.

Вскоре «Интер» и вовсе остался в меньшинстве. Матиас Весино Фалеро возле собственной штрафной наступил на ногу Марио Манджукичу, а судья Даниэле Орсато, посмотрев повтор, решил, что этот фол достоин красной карточки. Вердикт арбитра выглядел как минимум спорно.

А вот в конце первого тайма видеоповтор помог уже хозяевам. Помощники подсказали Орсато, что Блез Матюиди забил второй мяч в ворота «Интера» из положения вне игры.

В перерыве Спаллетти провёл с подопечными серьёзный разговор и на поле они вышли с сумасшедшим настроем. В меньшинстве команда понеслась вперёд и очень скоро сравняла счёт. После подачи со штрафного лучший бомбардир «нерадзурри» Мауро Икарди головой послал мяч в дальний угол.

На этом хозяева не остановились и через десять минут вышли вперёд. После прострела Ивана Перишича Андреа Барцальи срезал мяч в собственные ворота. Чемпионские перспективы гостей начали таять. К тому же из-за тяжёлой травмы поле покинул Манджукич. Позже в больнице хорвату наложили на рваную рану голени десять швов.

Однако «Ювентус» сдаваться не собирался и прижал соперника к воротам. У «Интера», вынужденного играть в меньшинстве почти весь матч, явно закончились силы. Но до поры команду спасал Самир Ханданович.

Роковым для миланцев стало решение Спаллетти за пять минут до конца основного времени убрать с поля Икарди. Вместо него тренер выпустил в оборону Давида Сантона.

В результате новый защитник разрушил всю оборонительную структуру «Интера» и оказался главным антигероем встречи. Сперва он позволил очень легко уйти от себя Куадрадо, который с рикошетом от ноги Милана Шкриньяра с нулевого угла умудрился послать мяч в сетку.

Практически тут же «Ювентус» заработал штрафной, и Гонсало Игуаин после подачи Пауло Дибалы с близкого расстояния головой расстрелял створ. Не уследил за нападающим, конечно же, Сантон, который почему-то просто бросил визави, понадеявшись на партнёров.

Так или иначе, матч в Милане стал одной из лучших игр сезона, а «Ювентус» проявил по-настоящему чемпионский характер.

Футболистов «Наполи» известие о невероятной победе туринцев по-настоящему подкосило. Иначе чем ещё объяснить разгромное поражение от «Фиорентины» — 0:3. Этот матч превратился в настоящий бенефис для Джованни Симеоне, оформившего первый хет-трик во взрослой карьере и фактически выбившего «Наполи» из чемпионской гонки.

Впрочем, скорее это сделал Калиду Кулибали. Сенегальский защитник уже на шестой минуте совершил грубый фол на Симеоне, и судья сразу же удалил его с поля, попутно назначив пенальти.

Правда, после просмотра видеоповтора одиннадцатиметровый рефери отменил. И всё же Кулибали, который туром ранее забил победный мяч в ворота «Ювентуса», превратился для болельщиков «Наполи» в антигероя.

Incredibly clumsy from Koulibaly. Just don’t do that. No guarantees he was gonna score. From Hero to Zero in a week. pic.twitter.com/UwbWYmbXaT — jonas 🐠 (@ToastyJonas) 29 апреля 2018 г.

Тем временем «Лацио» и «Рома», ведущие с «Интером» борьбу за путёвки в Лигу чемпионов, с удовольствием воспользовались осечкой прямого конкурента. Подопечные Эусебио ди Франческо не пали духом после крупного поражения от «Ливерпуля» в Лиге чемпионов и дома разгромили «Кьево» — 4:1. Дубль оформил лучший бомбардир команды Эдин Джеко, на счету которого в текущем сезоне Серии А значится уже 16 мячей.

«Милану» же удалось одержать первую за семь матчей победу в чемпионате. Красно-чёрные на выезде одолели «Болонью» благодаря успешной игре Хакана Чалханоглу. Полузащитник сборной Турции открыл счёт, а в конце первого тайма отдал результативную передачу на Джакомо Бонавентуру. Правда, этот успех не позволил команде вернуться на шестую строчку, дающую право сыграть в Лиге Европы в следующем сезоне, так как «Аталанта» тоже выиграла и продолжает опережать маститого соперника на очко.

Германия. «Бавария» против будущего тренера и вылет «Кёльна»

«Баварию» после поражения от «Реала» в Бундеслиге ждала домашняя встреча с «Айнтрахтом» из Франкфурта-на-Майне. Особой пикантности матчу придавал тот факт, что наставник «Айнтрахта» Нико Ковач со следующего сезона возглавит мюнхенцев. В немецком топ-клубе об этом объявили ещё пару недель назад, что вызвало негодование у руководства франкфуртцев.

В результате борьбы на поле не получилось несмотря на то, что Юпп Хайнкесс в преддверии ответной игры с «Реалом» выпустил на поле полурезервный состав. Опытный тренер определил в основу даже четверых совсем юных футболистов: Ларса Лукаса Маи, Никласа Дорша, косовара Меритана Шебани и камерунца Франка Эвину. Для трёх последних этот матч оказался дебютным как в Бундеслиге, так и в первом составе «Баварии». В результате наиболее успешно проявил себя Дорш, которому удалось забить один из четырёх мячей своей команды.

Для хозяев всё складывалось как нельзя лучше, пока Себастьен Аллер за десять минут до конца не сократил отставание в счёте до минимума. Однако «Бавария» не дрогнула и вышедшие на замену Рафинья с Никласом Зюле двумя точными ударами в концовке интригу убили.

Это не последняя встреча Ковача со своей будущей командой в текущем сезоне. 19-го мая «Айнтрахт» попытается остановить «Красную машину» в финале Кубка страны.

А вот «Шальке», занимающий вторую строчку в турнирной таблице Бундеслиги, во втором матче подряд потерял очки, сыграв вничью с «Боруссией» из Менхенгладбаха. В случае победы гельзенкирхенцев могла настигнуть другая «Боруссия» — дортмундская, но чёрно-жёлтые на следующий день также сыграли вничью, разойдясь миром с «Вердером».

Потерял очки и «Байер», ведущий борьбу за медали и путёвку в Лигу чемпионов. Леверкузенцы дома с минимальным счётом уступили «Штутгарту», а Лукас Аларио не реализовал пенальти. После этого команду с четвёртой строчки потеснил «Хоффенхайм», обыгравший дома «Ганновер» благодаря хет-трику Андрея Крамарича.

Также после отчётного тура определилась первая команда, которая покинет Бундеслигу по окончании сезона. Ею стал «Кёльн». Бывший коллектив Константина Рауша сгубил провальный первый круг, по итогам которого «Кёльн» набрал лишь два очка. После прихода на тренерский мостик Штефана Рутенбека аутсайдер пришёл в себя и даже выдал трёхматчевую победную серию, но чуда 46-летнему специалисту сотворить не удалось, и после поражения от «Фрайбурга» команда лишились шансов на спасение.

А вот «Фортуна», напротив, обеспечила себе выход в Бундеслигу. Коллектив из Дюссельдорфа вылетел из элиты в 2013-м и спустя пять лет вернулся обратно.

Франция. Дубль Кавани и апатия «Монако»



«Монако» после окончания гонки за чемпионство явно потерял интерес к происходящему. После разгромного поражения в Париже монегаски уступили «Генгаму», а в отчётном туре так и не сумели распечатать ворота скромного «Амьена».

Осечками «княжеского клуба» воспользовался набравший отменный ход «Лион». Подопечные Бруно Женезио в матче с «Нантом» одержали седьмую победу подряд в чемпионате и поднялись на вторую строчку. А вот «Марсель» обойти «Монако» не сумел. В воскресенье «Олимпик» неожиданно поделил очки с «Анже» и остался четвёртым.

«Генгам» же после победы над «Монако» вошёл во вкус и чуть было не обыграл на выезде ПСЖ. За 15 минут до конца гости вели — 2:0, но три очка набрать им помешал Эдинсон Кавани. Сперва уругваец реализовал пенальти, а затем отличился с игры. С 27 голами форвард укрепил своё лидерство в гонке бомбардиров Лиги 1.