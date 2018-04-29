«Барселона» досрочно стала чемпионом Испании по футболу
Встреча завершилась со счётом 4:2.
Победу каталонцам принёс хет-трик Лионеля Месси и гол Филиппе Коутиньо.
«Депортиво» ответил голами Лукаса Переса и Эмре Чолака.
Благодаря этой победе за три тура до завершения сезона в активе «Барселоны» 86 очков, что на 11 баллов больше, чем у её ближайшего преследователя — мадридского «Атлетико». Таким образом, каталонский клуб в 25-й раз завоевал титул чемпиона Испании.
Ранее сообщалось, что «Атлетико» обыграл «Алавес» в матче чемпионата Испании по футболу.