Гол Гамейро принёс мадридскому «Атлетико» победу над «Алавесом» в матче чемпионата Испании по футболу
Встреча завершилась со счётом 1:0.
Победу мадридской команде принёс гол Кевина Гамейро на 78-й минуте матча.
На 71-й минуте нападающий гостей Фернандо Торрес не реализовал пенальти.
«Атлетико» занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги с 75 очками. «Алавес» с 41 баллом остался на 13-й строчке.
Ранее мадридский «Реал» на выезде нанёс поражение «Леганесу» в матче 35-го тура испанской Примеры.