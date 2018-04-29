Гол Гамейро принёс мадридскому «Атлетико» победу над «Алавесом» в матче чемпионата Испании по футболу

Мадридский «Атлетико» на выезде обыграл «Алавес» в матче 35-го тура чемпионата Испании по футболу.

Встреча завершилась со счётом 1:0. Победу мадридской команде принёс гол Кевина Гамейро на 78-й минуте матча. На 71-й минуте нападающий гостей Фернандо Торрес не реализовал пенальти. «Атлетико» занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги с 75 очками. «Алавес» с 41 баллом остался на 13-й строчке. Ранее мадридский «Реал» на выезде нанёс поражение «Леганесу» в матче 35-го тура испанской Примеры.