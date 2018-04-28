«Ювентус» вырвал победу над «Интером» в матче Серии А, забив два гола на 87-й и 89-й минутах

Туринский «Ювентус» обыграл миланский «Интер» в матче 35-го тура итальянской Серии А со счётом 3:2.

Голы в составе «бьянконери» забили Дуглас Коста (13-я минута), Хуан Куадрадо (87-я минута) и Гонсало Игуаин (89-я минута).

«Нерадзурри» ответили мячами Мауро Икарди (52-я минута) и автоголом Андреа Барцальи (65-я минута). Команда с 18-й минуты играла в меньшинстве после удаления Матиаса Весино.

«Ювентус» по-прежнему занимает первое место в чемпионате Италии (88 очков), «Интер» остался на пятой позиции (66 баллов).

Ранее сообщалось, что дубль Джеко помог «Роме» в меньшинстве разгромить «Кьево» в матче Серии А.